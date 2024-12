Jennifer Love Hewitt regresa a la franquicia de terror: ¿qué sorpresas nos traerá?

Jennifer Love Hewitt ha complacido a los seguidores de la película Sé lo que hicieron el verano pasado (I Know What You Did Last Summer en su idioma original) al anunciar su participación en la próxima entrega de la franquicia. En su cuenta de Instagram, la actriz compartió una fotografía en la que se observa mirándose en un espejo, donde están adheridas varias notas adhesivas con el título de la película. En la publicación, Hewitt escribió: “Nunca es demasiado tarde para volver. Julie James vuelve. ¡Sé harás próximo verano!”. Hasta el momento, la publicación ha acumulado más de 79 mil “me gusta”.

La noticia ha generado reacciones positivas entre los fans, quienes expresaron su entusiasmo en la sección de comentarios. Un usuario comentó: “¡Literalmente tuve las mismas sensaciones cuando Neve Campbell fue anunciada para volver en Scream 5! ¡Tan emocionada por el regreso!”. Otro seguidor manifestó su alegría por la secuela, diciendo: “Estoy tan feliz de que obtengamos una secuela legendaria que hemos esperado durante muchos años. ¡TE QUIERO! ¡Y no puedo esperar a regresar!”.

Durante un episodio del programa Hudson Show, emitido a principios de esta semana, Jennifer Love Hewitt adelantó su regreso a la franquicia de terror, aunque no pudo revelar muchos detalles. Mencionó: “No puedo decir mucho, todavía estoy oficialmente en ello, pero estoy cerca. Va a ser realmente bueno. Tienen un elenco joven increíble. Espero que, como fantasma de los años 90, veamos qué sucede”.

Además de Hewitt, Freddie Prinze Jr. también formará parte del reboot, aunque no se han dado a conocer detalles sobre la trama ni cómo afectará a la nueva historia. Se han sumado nuevos artistas al elenco, incluyendo a Chase Sui Wonders, Madelyn Cline, Sarah Pidgeon, Tyriq Withers y Jonah Hauer-King.

Por otro lado, Michelle Gellar reveló accidentalmente la noticia antes del anuncio oficial el 27 de noviembre. La actriz, quien interpretó a Helen Shivers en 1997, publicó en Instagram una foto del nuevo set, donde estaba acompañada de su esposo, Freddie Prinze Jr., durante el Día de Acción de Gracias. La filmación se está llevando a cabo en Australia, y Gellar pensó que era una buena idea compartir en redes sociales una imagen de la silla del director, que tenía escrito en el reverso. Sin embargo, en una entrevista en Live With Kelly and Mark, confesó que “se metió en un pequeño problema” por la publicación, ya que la producción era un secreto. Explicó: “Me enteré de que habían publicado antes de que empezáramos a filmar. Sí, eso fue ‘¡Ups! ¡Mi error!’”.

La conductora Ripa expresó su emoción por el regreso de Gellar, quien interpretó a un personaje icónico en la franquicia, a pesar de que su personaje fue asesinado por el The Fisherman en la primera película. Ripa comentó: “Vengo del mundo de las telenovelas y pensé: ‘¡Está viva!’”, aunque no confirmó ni negó su participación.