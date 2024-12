Jesús Navas recuerda su paso por el Manchester City bajo la dirección de Pellegrini y Guardiola

Jesús Navas, ex lateral derecho del Manchester City, anunció su retiro del fútbol el pasado fin de semana con el Sevilla. En una reciente entrevista, recordó su experiencia en el club inglés, donde fue dirigido por Manuel Pellegrini y Pep Guardiola.

Recuerdos de su etapa en el Manchester City

Navas, quien jugó en el Manchester City entre 2013 y 2016, tuvo la oportunidad de trabajar bajo la dirección de Manuel Pellegrini durante tres temporadas. Durante este tiempo, el equipo logró importantes éxitos, incluyendo la conquista de un título de la Premier League y dos Copa de la Liga Inglesa. El ex jugador español destacó la influencia positiva que tuvo Pellegrini en su carrera y en el desarrollo del equipo durante esos años.

La temporada con Pep Guardiola

Posteriormente, Navas tuvo la oportunidad de jugar una temporada bajo la dirección de Pep Guardiola. Sin embargo, a pesar de la calidad del técnico y del equipo, no se lograron títulos durante ese año. Navas reflexionó sobre la experiencia de trabajar con Guardiola, quien es reconocido por su estilo de juego y su enfoque táctico innovador. Aunque no se obtuvieron trofeos, el ex lateral valoró el aprendizaje y el crecimiento que experimentó en ese periodo.

Legado en el Sevilla y su carrera

Finalmente, Navas regresó al Sevilla, club donde se formó y se convirtió en un ícono. Su trayectoria en el fútbol ha sido notable, y su reciente retiro marca el final de una era en la que dejó una huella significativa tanto en el Sevilla como en el Manchester City. Su legado perdurará en la memoria de los aficionados y en la historia de ambos clubes.