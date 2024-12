Bastián Subiabre se corona campeón mundial de Jiu-Jitsu en Las Vegas: su emotiva historia

El deporte chileno ha ido sumando durante los últimos años a exitosos representantes en deportes de contacto, ya sea aquellos que están incluidos en el programa olímpico, como el taekwondo o el judo; algunos con figuración panamericana, como el karate; u otros que tienen circuitos competitivos aparte, como la UFC. En estos últimos hay que incluir el Jiu-Jitsu, que tuvo durante la semana pasada, amparado en la IBJJF (Federación Internacional de Jiu-Jitsu Brasileño), el Mundial de No-Gi, el cual se desarrolló en Las Vegas.

Éxito de Bastián Subiabre en el Mundial de No-Gi

Hasta allí llegó Bastián Subiabre, de 21 años, quien terminó consagrándose como el campeón planetario de la categoría hasta 67,5 kilos, con movidas destacadas durante el torneo. “Ha sido uno de los torneos más difíciles en que he competido, por la talla mundial en que competí. Había 61 competidores y tuve que hacer seis luchas para llegar hasta la final. Finalicé cuatro de las seis, otra la gané por decisión de los jueces y otra por puntos“, comentó a ADN Deportes el monarca planetario de Jiu-Jitsu Brasileño, ya de regreso en Santiago, donde entrena regularmente.

Emoción y logros personales

“Lloré de la emoción, pero fue pasajero y lo que queda es el logro. Hay que ir por más, tengo que ver más objetivos, optar a más“, complementó el oriundo de Punta Arenas, quien también repasó los inicios que tuvo en este deporte en su natal Punta Arenas.

“Partí a los 14 años, con mi profesor Víctor Soto. Un amigo de mi papá me llevó a probar el arte marcial y me terminé quedando. Me di cuenta de que era un deporte que me dio autoconfianza, saber que los sueños que tengo los puedo lograr“, concluyó en ADN Deportes quien también es primo del cantante nacional Pailita, quien también lo felicitó por su logro en redes sociales.

