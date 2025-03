Joaquín Sánchez y Susana Saborido inician acciones legales tras filtración de chats privados y rumores de crisis matrimonial

Joaquín Sánchez, leyenda del Real Betis y exjugador de la selección española, junto a su esposa Susana Saborido, han decidido emprender acciones legales tras la filtración de chats privados que involucran al exjugador y modelo de OnlyFans, Claudia Bavel. La pareja ha denunciado una intromisión en su vida privada y ha advertido que actuarán contra quienes hayan contribuido a la difusión de este contenido.



A través de un comunicado, Joaquín y Susana, quienes contrajeron matrimonio en 2005 y celebraron una histórica consagración con el conjunto andaluz al ganar la Copa del Rey, dejaron claro su postura. En el comunicado, manifestaron: “Manifestamos públicamente el inminente ejercicio de todas aquellas acciones legales contra todas las personas que han difundido en los diversos medios de comunicación circunstancias atinentes a nuestros representados. En concreto, desde los programas que originaron informaciones en una primera instancia hasta todo aquél que haya contribuido a la extensión y/o reproducción de las mismas”.

Los letrados de la pareja hicieron eco del derecho fundamental a la intimidad que consagra el artículo 18.1 de la Constitución Española. Además, en el reporte indicaron que “las divulgadas en estos últimos días suponen una grave extralimitación de la libertad de información, no ajustándose los datos publicados a los requisitos que deben concurrir para que aquélla se ejercite de manera legítima, por lo que nos reservamos la interposición de cuantas acciones legales sean necesarias”.

El caso ha tomado relevancia tras la publicación de conversaciones que supuestamente habrían mantenido entre diciembre de 2023 y agosto de 2024. Los mensajes fueron revelados en el programa de televisión española Ni fuéramos Shhh, que reaccionó a las publicaciones con comentarios sugerentes que llegaron a insinuar un encuentro en Barcelona, ciudad a la que Joaquín viajó por asuntos relacionados con el fichaje de Vitor Roque por el Betis. Sin embargo, la reunión no se concretó.

Entre los mensajes filtrados, destaca una interacción en la que Joaquín le escribió a Bavel sobre ver sus fotos: “Me he quedado anonadado”, a lo que ella respondió: “Era suave”. En otra conversación de 2024, Joaquín preguntó: “¿Por dónde andas? He estado todo el día en reuniones”, y ella respondió: “En casa, amor, ¿y tú?”.

El futbolista, que participó en los Mundiales de 2002 y 2006 con España, también se vio envuelto en una controversia por contenido erótico, donde terminó una frase en tono subido: “Jope, es que me has dejado con ganas. Me tendré que tocar. Busca solución para vernos”, a lo que Bavel respondió: “Estoy en ello”.

Tras la filtración, Susana mostró su apoyo a Joaquín en redes sociales, publicando una fotografía en la que se besaban, acompañada del mensaje: “Siempre juntos, mi vida”. Su hija mayor, Daniela, replicó la imagen con el comentario: “Más unidos que nunca”.

Sin embargo, distintas versiones indican que la situación privada ha sido diferente. Según la periodista María Patiño, Susana habría solicitado el divorcio, y afirmó: “El enojo fue grande, el disgusto también”. La cronista Giovanna González aclaró que no consideró la situación como una infidelidad. Días después, el hermano de Susana, José Manuel Saborido, sugirió que ella podría haber tolerado la situación siempre que no afectara su estabilidad económica.

Por su parte, Joaquín ha evitado hacer declaraciones públicas, aunque según Patiño, ha transmitido su pesar en privado: “Siento mal, voy a luchar para recuperarla”.

La controversia también ha involucrado a Iker Casillas y Leticia Requejo, quienes han estado en el centro de rumores sobre la venta de contenido para adultos, aunque él ha negado tajantemente cualquier implicación. Más allá de esto, Martín Bianchi supuestamente tendría material comprometedor del histórico guardameta.

Sobre este tema, la revista Diez Minutos publicó imágenes que lo vinculan con el mismo hotel donde se celebró un evento con compañeros del Real Madrid, como Luis Figo. Mientras tanto, Joaquín y Susana enfrentan una crisis que amenaza con redefinir su relación matrimonial, justo meses después de haber renovado sus votos en Las Vegas en presencia de sus dos hijas.