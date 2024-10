John Simm descubre impactante verdad sobre su padre biológico en un programa de TV

El reconocido actor de la serie “Doctor Who”, John Simm, se embarcó en una travesía inesperada al aceptar participar en un programa de genealogía junto a su amigo y colega Philip Glenister. Esta colaboración, que se llevó a cabo en el show de ITV titulado “DNA Journey”, resultó en un descubrimiento que transformaría de manera significativa la percepción que el público británico tiene sobre su origen y su identidad familiar. Un análisis de ADN reveló que el hombre que Simm había creído que era su padre biológico no lo era en realidad.

Esta revelación llevó a Simm a un viaje personal que incluyó el encuentro con una media hermana de la que no tenía conocimiento previo, así como una nueva comprensión de la historia de su familia paterna. Conocido por su papel en la serie “Life on Mars”, Simm explicó que al hablar con su madre sobre el test de ADN, ella le confesó algo que nunca antes había mencionado. Durante el tiempo en que fue concebido, sus padres habían estado separados brevemente y habían salido con otras personas antes de retomar su relación. A lo largo de su vida, Simm había sentido una conexión muy especial con su padre, Ronald, quien lo crió y a quien consideraba un modelo a seguir. Desde su infancia, compartieron una afición por la música, llegando incluso a actuar juntos en clubes locales, donde tocaban la guitarra y cantaban canciones de grupos como The Beatles y The Everly Brothers.

La revelación de que el hombre que había sido una figura paterna tan importante en su vida no era su padre biológico fue un duro golpe para el actor. “Me alegra que mi papá esté aquí para ver esto, porque estoy seguro de que también se sentiría impactado y molesto”, comentó Simm durante el programa. Al profundizar en su investigación, descubrió que su verdadero padre biológico se llamaba Terence Naylor, quien falleció en 1998 a la edad de 58 años. Naylor había pasado gran parte de su vida trabajando en un área que resultó ser una sorprendente coincidencia con la actividad que realizaba el padre adoptivo de Simm. Esto llevó a especular que podrían haberse cruzado en algún momento de sus vidas, ya que ambos frecuentaban la misma área de trabajo en Manchester durante la década de 1980.

La sorpresa no terminó allí. Además de descubrir a su padre biológico, Simm también conoció a su hermana, Karen, quien había nacido tres años después del primer matrimonio de Terence. Durante el encuentro, se mostraron fotografías y videos que destacaban un impresionante parecido físico entre ambos, lo que llevó a Simm a darse cuenta de que, a pesar de no haber compartido una crianza, había una notable herencia física entre ellos, especialmente en lo que respecta a sus ojos. Simm reconoció que, aunque fue difícil, quería continuar descubriendo todos los detalles sobre su familia biológica. También admitió que al crecer, sentía “un poco diferente” al resto de su familia, aunque no podía identificar la razón exacta de ese sentimiento.

La búsqueda de la verdad detrás de su origen familiar le permitió a Simm conocer un nuevo capítulo en su vida familiar, uno que nunca imaginó que descubriría. A pesar de la revelación, albergó resentimiento hacia su padre biológico por no haber cumplido con su responsabilidad, pero también reconoció que había sido un ejemplo de atención y amabilidad, consolidando así un lazo paternal sólido.