Jordhy Thompson cerca de regresar al fútbol chileno tras incertidumbre en Rusia y ofertas de Colo Colo y Audax Italiano

El futuro de Jordhy Thompson en el fútbol parece estar tomando un rumbo incierto, ya que el delantero nacional no tiene intenciones de regresar a Europa, lo que podría facilitar su regreso al fútbol chileno. Actualmente, el jugador, que se formó en Colo Colo, enfrenta un futuro incierto, ya que el club Orenburg de Rusia no lo considera para la próxima temporada. Según información proporcionada por DSports, Thompson ha sido ofrecido nuevamente al club que lo vio nacer, Colo Colo, del cual se desvinculó a finales de 2023 tras enfrentar una serie de denuncias de agresión contra su pareja, Camila Sepúlveda. El periodista Rodrigo López indicó: “Fue ofrecido a Colo Colo y no hubo respuesta… El jugador no quiere volver a Rusia. El tema es que con Colo Colo no están buenas las relaciones”.

Situación legal y su impacto en la carrera de Thompson

Recientemente, un medio ruso ha informado que Jordhy Thompson no ha podido salir de Chile debido a que su supuesta pareja ha interpuesto una nueva denuncia en su contra. Esta situación ha complicado aún más su panorama, ya que su futuro en el fútbol profesional se ve afectado por estas circunstancias legales.

Posibles destinos en el fútbol chileno

Ante este complicado escenario, se ha mencionado que Jordhy Thompson también ha sido ofrecido a otro club nacional, Audax Italiano, lo que podría ser una opción viable para el atacante. La posibilidad de un regreso al fútbol chileno se ve reforzada por el hecho de que el jugador ha adquirido una casa en Santiago, lo que fue revelado en diciembre pasado, junto con la noticia de su futura paternidad.

Por el momento, Thompson continúa en territorio nacional con un permiso del Orenburg, club con el que mantiene un contrato vigente hasta junio de 2027. La situación del delantero es un reflejo de las complejidades que enfrenta en su carrera, tanto a nivel personal como profesional.