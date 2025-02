Jordhy Thompson busca relanzar su carrera en Chile mientras su futuro en Orenburg es incierto

Jordhy Thompson, el futbolista chileno, se encuentra en una encrucijada respecto a su futuro deportivo, ya que no tiene intenciones de regresar al fútbol ruso, específicamente al Orenburg, club que posee su pase. Su experiencia en el país euroasiático no fue satisfactoria, ya que no logró acumular los minutos de juego necesarios, especialmente al inicio del segundo semestre de 2024. A pesar de que debía presentarse a la pretemporada de su equipo hace varias semanas, Thompson optó por permanecer en Chile, buscando relanzar su carrera en el ámbito local.

Situación actual de Jordhy Thompson

El jugador, originario de Antofagasta, fue el autor de los dos goles en la victoria de su equipo, los Dragones, por 2-1 en el estadio Tierra de Campeones. Su representante ha comenzado a realizar gestiones para ofrecerlo a varios clubes del fútbol chileno, lo que ha generado especulaciones sobre su próximo destino. Uno de los equipos que ha mostrado interés es Colo Colo, que se encuentra en la búsqueda de nuevas opciones en su delantera. Sin embargo, se ha informado que Thompson fue ofrecido al Cacique, club donde se formó como futbolista, pero las negociaciones no avanzaron debido a que “con Colo Colo no están buenas las relaciones”, según declaraciones de DSports.

Posibles destinos en el fútbol chileno

Otro club que podría estar interesado en los servicios de Jordhy Thompson es Audax Italiano. Las altas esferas del club han confirmado a El Deportivo de La Tercera que han tenido acercamientos para fichar al jugador. Un directivo del club itálico mencionó: “Es efectivo, nos ofrecieron a Thompson. ¿Si lo vamos a fichar? Él pertenece al Orenburg”, subrayando que el fichaje podría concretarse si el jugador llega en condición de libre.

Aspectos personales y contrato

Un indicio que podría sugerir el regreso de Jordhy Thompson al fútbol chileno es la reciente compra de una casa en Santiago, la cual reveló en diciembre pasado, junto con la noticia de su futura paternidad. Actualmente, Thompson permanece en territorio nacional con el permiso del Orenburg, equipo con el que tiene un contrato vigente hasta junio de 2027. Su futuro sigue siendo incierto, pero las negociaciones en curso podrían definir su próximo paso en el fútbol profesional.