Jorge Araneda enfrenta graves acusaciones por millonaria deuda familiar que involucra a Rafael

Una grave situación financiera afecta a Jorge Araneda, hermano de Rafael Araneda, quien enfrenta una deuda millonaria que también involucra al animador del Festival de Viña del Mar.

Detalles de la deuda millonaria

La información sobre esta complicada situación fue revelada en el programa «Zona de estrellas», donde el panelista Luis Sandoval compartió detalles sobre la situación financiera de Jorge Araneda. Sandoval mencionó que ha estado en contacto con los afectados por la situación, indicando que “Rafael fue parte de esta sociedad que armó con su hermano y que hoy día, lamentablemente, tiene a su hermano viviendo un calvario, porque son millones de pesos que adeuda en relación a esta sociedad”.

Retiro de Rafael Araneda

Según el periodista, Rafael Araneda tomó la decisión de retirarse de la sociedad hace aproximadamente dos años, anticipando que la misma se encaminaría hacia la quiebra y que había deudas pendientes con numerosos acreedores. Sandoval agregó que “hoy día hay muchos acreedores que toman contacto con nosotros, porque más que confiar en el hermano de Rafael, confiaban en el propio Rafa”.

La cifra de la deuda

Durante la emisión del programa, se reveló que la deuda que enfrenta Jorge Araneda asciende a la impresionante cifra de 20 mil millones de pesos. A pesar de que Rafael Araneda se retiró de la sociedad, no recibió el dinero correspondiente a su salida del proyecto. Sandoval afirmó: “Yo tengo entendido que hay plata que se le adeuda a Rafael Araneda y que él sería también parte de las víctimas a las que no se les ha cancelado toda la plata”.

Preocupaciones de Rafael Araneda

El periodista también destacó que Rafael Araneda está preocupado por la situación de su hermano, aunque siente que no debería cargar con las consecuencias de las decisiones de Jorge. Sandoval concluyó su intervención diciendo: “No obstante, él siente que no tiene por qué cargar con un muerto que no le corresponde”.