Detalles del encuentro entre Jorge Valdivia y su denunciante revelados por dueño de restaurante

Impacto ha generado en el mundo del deporte y el espectáculo la detención de Jorge Valdivia, quien fue denunciado por una presunta violación. En ese contexto, el dueño del restaurante de comida peruana ”Chicha en Ají”, lugar donde se encontró el exfutbolista y la mujer que lo denunció por dicho delito sexual, entregó detalles de la ”cita” que tuvo la pareja la noche de este domingo. Bien vale consignar que la mujer denunciante se presentó este lunes en el Servicio Médico Legal (SML) de Independencia, donde presentó la denuncia en contra del ”Mago”. Los primeros antecedentes arrojan que el delito habría ocurrido en horas de la noche del domingo, tras una presunta reunión entre la víctima y el ex futbolista en el mencionado restaurante ubicado en Providencia, Región Metropolitana. El ex futbolista se defendió diciendo que la relación fue de mutuo acuerdo.

Detalles del encuentro en el restaurante

En ese sentido, y en medio de la acusación en contra de Jorge Valdivia, el propietario del recinto, Damián Bravo, entregó información sobre el encuentro, detallando lo que consumieron y cómo salieron del lugar tras pagar la cuenta. “Los garzones no lo reconocieron porque todo el momento él entra con una capucha con gorro y siempre está detrás de la cámara y los garzones no son muy fanáticos del fútbol porque la mayoría son extranjeros, entonces no lo reconocieron a Jorge Valdivia“, declaró el dueño del local.

Consumo de alcohol y comportamiento

En esa misma línea, precisó que “tal como muestran las cámaras, aparentemente no salieron pasados de trago, porque según las comandan que hablan tomaron dos tragos cada uno y un plato de comida y nada más”. Por último, Bravo recalcó que “aparece en la cámara que los dos salen totalmente sobrios”. En resumen, según el reporte del dueño, Jorge Valdivia y su denunciantes se juntaron en el restaurante cerca de las 20:00 horas y permanecieron en el local hasta alrededor de las 22:00 horas, sin que al salir mostraran signos de intoxicación por consumo de alcohol.