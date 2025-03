Jorge Valdivia en el centro de la polémica: Kike Acuña defiende al Mago ante acusaciones de violación

Desde el 6 de enero, Jorge Valdivia se encuentra en un estado de silencio tras haber recuperado su libertad, quedando bajo arresto domiciliario nocturno. Actualmente, el exfutbolista está cumpliendo con esta medida cautelar en la residencia de su aún esposa, Daniela Aránguiz, mientras continúa la investigación relacionada con dos delitos de violación que se le imputan. En este contexto, su ex compañero de equipo, Jorge Kike Acuña, ha expresado su opinión sobre la situación que enfrenta Valdivia, generando un debate en torno a las acusaciones en su contra.

Declaraciones de Jorge Kike Acuña

Jorge Kike Acuña, quien participó en el programa Cambiando Camiseta de Juega en Línea, se mostró contundente en su defensa hacia Valdivia, afirmando que no tiene ni pruebas ni dudas sobre el llamado a su aún esposo. Acuña, conocido por su franqueza, comentó: “Yo siempre he dicho las cosas y soy muy frontal, me pegué muchas cagadas y me mandé muchas irresponsabilidades para un jugador de alto rendimiento”.

El exfutbolista continuó expresando su apoyo a Valdivia, indicando que, a pesar de las acusaciones, su percepción sobre él no ha cambiado. “Lo que pasó con Jorge (Valdivia), y hablo por mí, no cambia nada lo que siento y lo que pienso. Para mí es un crack, es un ídolo. Y no creo absolutamente nada de lo que se le está culpando”, afirmó Acuña.

Relación personal y profesional

Acuña también mencionó su deseo de visitar a Valdivia, aunque no pudo concretar el encuentro. “Conozco a Claudio, quería ir a ver a Jorge, no se pudo, pero no para salir en la tele. Quería darle un abrazo, decirle ‘weón, va a estar todo bien. Me siento orgulloso de haberlo marcado, haber sido compañero en la selección chilena, y va a seguir siendo un crack”, concluyó Kike Acuña.

Las declaraciones de Acuña han generado reacciones diversas en el ámbito deportivo y mediático, en un momento en que la situación legal de Valdivia sigue desarrollándose.