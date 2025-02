Daniela Aránguiz aclara su relación con Jorge Valdivia tras rumores de reconciliación

Jorge Valdivia ha regresado a la vivienda que compartía con su expareja, Daniela Aránguiz, tras haber sido dictada en su contra una medida cautelar de arresto domiciliario, en el contexto de una investigación por delitos sexuales. Este regreso se produjo poco más de un mes después de que el exfutbolista finalizara su relación con la diputada Maite Orisini. A raíz de su retorno a la casa familiar, surgieron rumores sobre una posible reconciliación con Aránguiz, quien es la madre de sus hijos.



A pesar de que en un primer momento la panelista del programa Only Fama negó las especulaciones sobre una reconciliación, posteriormente fue vista en varias ocasiones junto a Valdivia. Ambos fueron observados compartiendo en restaurantes, disfrutando de momentos familiares y hasta viajando juntos a Viña del Mar.

En una entrevista con el programa Zona de Estrellas, Daniela Aránguiz abordó su relación actual con Jorge Valdivia. Durante la conversación, solicitó un favor al periodista Manu González, pidiendo que se aclarara en el programa que no estaba en una relación con Valdivia. Ella expresó: ‘Di en el programa, porque últimamente se está diciendo que yo estoy con Jorge, quiero aclararte que yo no estoy con Jorge y no estaré en pareja con él’.

En el contexto del Día de los Enamorados, Aránguiz también se pronunció sobre su situación sentimental. Al ser consultada sobre cómo planeaba celebrar esa fecha, respondió en tono de broma: ‘es algo sensible para mí. Imagínate pasar el 14 de febrero sola, sin pareja. Siempre es triste. No me llegó ni un chocolate de luca’.

La situación entre Valdivia y Aránguiz continúa generando interés mediático, especialmente en el contexto de los recientes acontecimientos en la vida personal de ambos.