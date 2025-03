Jorge Valdivia sorprende en cita romántica con misteriosa mujer, ¿se acabaron los rumores con Maite Orsini?

Recientemente, el programa «Qué te lo digo» ha revelado información sobre una supuesta cita del exfutbolista Jorge Valdivia con una mujer que ha permanecido en el anonimato. Esta noticia surge en medio de rumores sobre un posible reencuentro entre Valdivia y Maite Orsini, lo que ha generado gran interés en los medios y entre los seguidores de ambos.



Detalles de la cita

Según el informante que compartió la noticia, se observó la camioneta de Jorge Valdivia estacionada en un condominio en Ñuñoa, lo que llevó a especulaciones sobre su presencia en el lugar. El informante comentó: “Ya tengo un enredo, no era que volvió con la Maite? La Dani hablando de él y él en el departamento de mi vecina en Ñuñoa jajaja Ni me ex se atrevió a tanto”.

Comentarios de los panelistas

El panelista Luis Sandoval también se refirió a la situación, afirmando que, según sus fuentes, la visita de Jorge Valdivia a este condominio fue de carácter romántico. En este contexto, la actriz Antonella Ríos aportó más información, indicando que la mujer con la que Valdivia estaría saliendo tiene 49 años. Ríos mencionó: “Estaría saliendo con Jorge y dicen que en este momento Jorge estaría en un hotel, no sé si comiéndose el postre”.

Además, Ríos describió a la mujer como “espectacular” y la calificó como “the rial ‘cara de cuica’”, sugiriendo que no solo tiene una apariencia que se ajusta a este estereotipo, sino que también se comporta de acuerdo a él.

La situación ha captado la atención de los medios y de los seguidores de Jorge Valdivia, quienes están al tanto de los desarrollos en su vida personal, especialmente en el contexto de sus relaciones pasadas y actuales.