Mujer denuncia a Jorge Valdivia por agresión en discoteca: “Me manoteó y me insultó”

Jorge Valdivia enfrenta graves acusaciones de agresión por parte de Marcia Figueroa, quien denuncia maltrato físico y verbal en una discoteca.

El exfutbolista Jorge Valdivia ha sido objeto de una seria acusación de agresión, según lo informado en el programa “Zona de Estrellas”. Una mujer, identificada como Marcia Figueroa, ha denunciado haber sido agredida tanto física como verbalmente por Valdivia en una discoteca de la capital. Este incidente se produjo el mismo fin de semana en que se hizo pública la ruptura de Valdivia con la diputada Maite Orsini, con quien ya no mantiene contacto en redes sociales.

Durante ese fin de semana, mientras Orsini asistía a un evento social, Valdivia fue visto disfrutando de la noche en compañía de su hermano Claudio y de figuras del entretenimiento, como el actor Nicolás Oyarzún y el animador Jean Philippe Cretton. Además, se rumoreó que Valdivia fue sorprendido en una situación íntima con otra mujer.

De acuerdo con la información proporcionada en “Zona de Estrellas”, Valdivia supuestamente agredió a una persona que intentó grabarlo. Un contacto del programa afirmó: “Él las agredió, les quitó el teléfono”. Posteriormente, el programa logró contactar a Marcia, quien relató su versión de los hechos. “Yo estaba compartiendo como cualquier persona normal. Y me encuentro en esta situación a las tres de la mañana. Estaba grabándome con mis amigas cuando, de repente, este señor se me tira encima”, explicó la mujer.

Marcia continuó su relato, afirmando que Valdivia intentó quitarle el teléfono y, en el forcejeo, el dispositivo terminó golpeando su rostro. “Me manoteó y luego me empujó, mientras me insultaba”, añadió. Además, Marcia denunció que durante el altercado, Valdivia la agredió verbalmente con insultos de carácter xenófobo. “Me dijo: ‘Peruana, ándate a tu país, que no sabes quién soy yo’. Y luego empezó a gritar: ‘Sáquenla de aquí’”, relató, mostrando su evidente malestar por la situación.

La tensión aumentó cuando Claudio Valdivia, hermano del exfutbolista, se unió al incidente. Según Marcia, Claudio la insultó y exigió que la sacaran del lugar. “’Yo soy el hermano del Mago Valdivia’, me dijo de manera agresiva, igual que su hermano”, declaró. “Yo le dije ‘por qué me tratas así’. Y empezó a gritar como enfermo ‘guardias sáquenla’”, aseguró.

Finalmente, Marcia fue retirada del local por un grupo de guardias. “Me sacaron igual que un animal, sin derecho a defenderme, sin derecho a nada, simplemente porque eran ellos”, afirmó. La mujer describió el trato que recibió como humillante y expresó que ha sido difícil para ella asimilar la experiencia.

A raíz de estos acontecimientos, Marcia decidió presentar una denuncia formal contra Jorge Valdivia. “Yo nunca lo iba a grabar. Él simplemente estaba al lado mío bailando con mi amiga y todo el tema. Terminé totalmente agredida, insultada y no fue una situación que yo provoqué. Fui demasiado basureada y pasada a llevar. Es algo que todavía me ha costado asimilar”, declaró.

Marcia enfatizó que su denuncia se centra exclusivamente en el maltrato que sufrió esa noche. “Yo fui agredida física y verbalmente por Jorge Valdivia. No estoy hablando de lo que él estaba haciendo o de cómo estaba, sino de lo que yo viví”, concluyó. Además, subrayó la importancia de denunciar este tipo de comportamientos, mencionando que ha recibido numerosos relatos de personas que han enfrentado situaciones similares con figuras públicas, quienes a menudo no se atreven a presentar denuncias.