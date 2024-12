Suspensión del enrolamiento migrante: ¿qué sucedió en el Registro Civil?

El director Metropolitano del Registro Civil, Jorge Zúñiga, anunció la suspensión de la jornada de enrolamiento para migrantes que estaba programada para este martes. Zúñiga instó a los interesados a mantenerse informados a través de las redes sociales del Registro Civil, donde se publicarán detalles sobre el nuevo lugar y los horarios disponibles para el proceso.

Desorden en el primer llamado

En su declaración, Jorge Zúñiga abordó el desorden que se generó durante el primer llamado para el enrolamiento. Aclaró que no se enviaron citaciones previas a los migrantes, ya que el Registro Civil no dispone de información básica como nombres, teléfonos o correos electrónicos de los interesados. En sus palabras, “Es imposible poder enviarles un correo si no sabemos quiénes son. Ese fue el problema que se generó hoy día, ya que habilitamos este operativo y llegó gente que no teníamos idea de dónde podían llegar”.

Objetivo del enrolamiento

El director del Registro Civil explicó que el objetivo de este proceso es la entrega de un número provisorio a los migrantes. Este número es fundamental para que aquellos que ya están trabajando puedan cumplir con las obligaciones previsionales de sus empleadores. “Aquí hubo un malentendido, ya que esta actuación solo busca entregar un número provisorio. Esto, porque muchos de ellos ya están trabajando y lo que se hace es entregarle ese número para que los empleadores puedan cumplir con el pago de las obligaciones previsionales”, añadió Zúñiga.

Investigación sobre la confusión

Posteriormente, Jorge Zúñiga manifestó su intención de solicitar una investigación para determinar si realmente se envió algún correo que citara a las personas a la jornada de enrolamiento. Aclaró que, según su conocimiento, no se había enviado ninguna comunicación oficial. “Entiendo que esto se confundió con un proceso que era de regularización de las condiciones migratorias. Entre ellos mismos se transmiten información y, cuando una es errónea, el resto se replica porque de nosotros nos salió, reitero, ningún correo”, explicó.

Zúñiga enfatizó: “Yo no envié ningún correo. El Registro Civil no envió correo para esto. Entonces nosotros vamos a tener que pedir que se investigue porque de nosotros no salió”.

Proceso de enrolamiento

Es importante recordar que el proceso de enrolamiento tiene como finalidad la entrega de un RUT provisorio a los extranjeros, lo que les permite acceder a servicios de cotización, salud y educación. Este procedimiento es esencial para facilitar la integración de los migrantes en el sistema laboral y social del país.