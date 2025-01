José Antonio Kast oficializa su candidatura presidencial por tercera vez en las próximas elecciones

José Antonio Kast ha sido oficialmente nominado como candidato presidencial por el Partido Republicano para las elecciones que se llevarán a cabo a finales de este año. Esta será la tercera vez que Kast se postule para la presidencia, un anuncio que se concretó la tarde del miércoles durante una declaración pública del Cabildo General y la Comisión Política de su partido. En esta declaración, se informó que han decidido “nominar al Fundador y Militante del Partido Republicano, José Antonio Kast Rist, como candidato a la Presidencia de la República para que compita en la primera vuelta presidencial a efectuarse el 16 de noviembre”.

En una entrevista en el programa “Con Dios y ley” de Vasco Moulian, Kast expresó que “llegó la hora de romper el duopolio de las derechas”, lo que implica que no participará en una elección primaria junto a la centro-derecha. Esto significa que no se enfrentará a la ex alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, en dicha primaria.

Es importante señalar que esta será la tercera vez que Kast se presente como candidato a la presidencia, habiendo estado más cerca de alcanzar su objetivo en las elecciones de 2021, donde logró avanzar al balotaje, aunque finalmente fue derrotado por el actual presidente, Gabriel Boric.

Además, se debe destacar que Kast es el segundo candidato que ha confirmado su participación en las próximas elecciones, ya que en diciembre del año pasado, Eduardo Artés también anunció su candidatura.

La decisión de Kast de postularse nuevamente refleja su intención de consolidar su posición en el panorama político chileno y ofrecer una alternativa a los votantes en las próximas elecciones.