José Antonio Neme critica la falta de soluciones para menores involucrados en delitos tras violento robo en Mall Plaza Egaña

Un momento impactante se vivió en el programa “Mucho Gusto” cuando el presentador José Antonio Neme abordó el violento robo perpetrado por una banda de adolescentes en el Mall Plaza Egaña de La Reina. En este incidente, se detuvo a un total de ocho personas, de las cuales dos eran adultos y seis menores de edad, destacando que uno de ellos tenía apenas 11 años. Este dato generó una fuerte reacción en Neme, quien utilizó su plataforma para reflexionar sobre la creciente participación de menores en actividades delictivas.

Reflexiones sobre la delincuencia juvenil

Durante el programa, José Antonio Neme expresó su preocupación por el cambio en la conducta de los jóvenes, señalando: “Yo no sé en qué minuto y por qué razón, cambiamos el ring ring raja por ir a robar teléfonos al centro comercial, porque esto se mueve entre lo delictual y lo digo con tristeza”. Neme advirtió que este tipo de comportamiento podría escalar a situaciones más graves, mencionando que “ese juego en un mediano plazo va a pasar a un arma blanca y en un plazo un poquito mayor a un arma de fuego, va a terminar matando a una persona a la vuelta de la esquina”.

Crítica al sistema de protección de menores

El comunicador también criticó las medidas que el sistema implementa para abordar estos casos, afirmando que “el sistema no tiene idea qué hacer con estos niños, yo creo que no tienen ni idea qué hacer”. Neme se refirió a la separación de los menores infractores de ley de aquellos que provienen de entornos familiares disfuncionales, indicando que “masticamos un tema que no podemos resolver, el sistema no resuelve”.

Preocupaciones sobre el futuro de los menores delincuentes

En su intervención, Neme hizo hincapié en la probabilidad de que el menor de 11 años vuelva a delinquir, afirmando: “Ese niño de once años, les garantizo, va a volver a delinquir en un rato más, y después de nuevo y de nuevo, en un par de años más, cuando tú y yo no estemos en los matinales, el siguiente conductor va a decir que este niño mató a alguien, porque el sistema no es capaz de hacerse cargo, no sabe qué hacer”.

Este análisis de José Antonio Neme sobre la situación de la delincuencia juvenil y la ineficacia del sistema de protección de menores resuena con la preocupación social sobre el futuro de los jóvenes involucrados en actividades delictivas.