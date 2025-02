Cambios en Mega: José Antonio Neme se ríe de su nuevo rol en Meganoticias Prime

Un verdadero revuelo se generó este martes tras la serie de modificaciones que anunció Mega en sus distintos programas, donde varios de sus rostros cambiarán de roles.

Cambios en la programación de Mega

Mega ha realizado importantes cambios en su programación, lo que ha causado gran expectación entre los seguidores de sus programas. Uno de los cambios más destacados es el de José Antonio Neme, quien dejará la conducción del programa matutino Mucho Gusto para asumir el rol de nuevo conductor de Meganoticias Prime. Este cambio implica que Neme ocupará el lugar de José Manuel Astorga, quien ha sido una figura clave en el noticiero.

Nuevo equipo en el matinal

Con la salida de Neme, el matinal Mucho Gusto quedará bajo la conducción de la dupla formada por Karen Doggenweiler y Rodrigo Sepúlveda. Este nuevo equipo promete traer un enfoque renovado al programa, que ha sido uno de los más vistos en la televisión chilena.

Reacciones de José Antonio Neme

Ante la noticia de su cambio de rol, José Antonio Neme no tardó en reaccionar. Este miércoles, durante su participación en el programa que lideró junto a Natasha Kennard, Neme se tomó la situación con humor. Al inicio del programa, se dirigió a sus colegas y compañeros del matinal, preguntando en tono de broma: “¿Por qué me estaban esperando con una corona de gladiolos?”.

El comunicador continuó con su broma, afirmando: “¡Yo no estoy muerto!, ¡yo no me he muerto! Estoy más vivo que nunca. Tienen todos cara de funeral en este estudio”, lo que provocó risas entre sus compañeros y el equipo detrás de cámaras.

Natasha Kennard también intervino, recordando que a partir de ahora, los televidentes tendrán que ver a Neme en Meganoticias Prime, aunque aclaró que aún no se había concretado su partida del matinal. “¡Está aquí!”, dijo ella entre risas, a lo que Neme respondió: “¡Estoy vivo!”, reiterando que su cambio de rol aún no se ha hecho efectivo.