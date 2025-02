Tensión en vivo: José Antonio Neme y Natasha Kennard protagonizan encontrón durante programa sobre Festival de Viña

Un encontrón se produjo este miércoles entre José Antonio Neme y Natasha Kennard durante la transmisión del programa “Con Gusto a Viña”. Este incidente ocurrió mientras discutían los cambios en la agenda del Festival de Viña tras la reprogramación de la tercera noche debido a un corte de luz.



Intercambio sobre la banda Morat

Neme hizo un comentario sobre la banda Morat, indicando que “ellos entendieron, se abrieron a modificar su agenda y ellos dicen, porque yo estaba ahí, ‘bueno, podemos esperar hasta el sábado, pero igual podríamos tocar afuera (del hotel, para sus fans)’”. En este contexto, Neme mencionó que había percibido “la buena onda de Morat… para contar de alguna u otra manera…”, según lo reportado por La Cuarta.

La tensión en el set

En un momento dado, Neme se dirigió a su compañera, la periodista Natasha Kennard, diciendo: “Bueno, Natasha, ¡cuéntalo tú!… Porque yo estaba en medio de una historia y Natasha va a contar lo de ella”. Este comentario generó una tensión palpable en el set.

Reacciones de Neme y Kennard

Posteriormente, José Antonio Neme aclaró la situación a la audiencia, informando que su compañera estaba molesta tras el intercambio verbal. “Está muy molesta porque yo estaba hablando y me dicen (desde dirección) que le dé el pase a ella, pero…”, explicó Neme. Sin embargo, fue interrumpido por Kennard, quien respondió que ella no había sido la que había solicitado el cambio.

Neme, reconociendo la incomodidad, dijo: “Está bien, pero le pido perdón públicamente”. A lo que Natasha Kennard replicó: “Yo no dije eso, da lo mismo José. Son instrucciones que dieron, yo no he hecho nada. Todo bien”.

Intervención de Mariela Sotomayor

En medio de la tensión, Mariela Sotomayor intervino para calmar la situación, señalando que todos somos seres humanos y que estas cosas pueden suceder en un entorno de trabajo.

Comentarios de Serio Rojas

En el programa de farándula de Zona Latina, “Que te lo digo”, un participante conocido como “piraña devoradora” compartió su versión de los hechos. Serio Rojas le envió la conversación a Neme y le preguntó sobre la veracidad de la situación.

El periodista de Mega respondió que “mi problema fue con la dirección que me dio mal una instrucción y me dio rabia”.

Este incidente resalta la dinámica de trabajo en programas en vivo, donde las instrucciones y la comunicación son cruciales para el desarrollo de la emisión.