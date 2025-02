Controversia en la gala del Festival: José Antonio Neme responde a críticas sobre Naya Fácil

En un reciente episodio de Primer Plano, el animador Julio César Rodríguez hizo una mención especial a su colega José Antonio Neme, quien le envió un audio en vivo durante la transmisión. Este momento se produjo mientras el panel discutía una supuesta discriminación hacia Naya Fácil, quien no fue invitada a la gala del Festival por parte de Mega. La intervención de Neme fue recibida con interés por parte de los presentes en el programa.

Intervención de José Antonio Neme

En el audio, Neme comenzó con un saludo amistoso: “Te dejo un abrazo gigante Julito, eres lo máximo y te quiero mucho, y bueno… a todo el resto del panel, la Pame (Jiles), la Cecilia (Gutiérrez) y entiendo que está Vasco (Moulian) también”. Este tono cordial marcó el inicio de su intervención, donde abordó la controversia relacionada con la gala y la ausencia de Naya Fácil.

Reflexiones sobre la gala y la lista de invitados

Neme continuó su mensaje expresando su aprecio por Naya Fácil, afirmando: “Un gran abrazo a Naya, me cae súper bien, la verdad es que encuentro simpática y divertida; el año pasado estuvimos con ella en su coronación en Viña en un largo móvil”. En cuanto a la gala oficial, el periodista aclaró que “la lista (de invitados) en este tipo de eventos son definidas por varios actores; yo no creo que haya que aventurarse a decir por qué sí o por qué no, no voy a entrar en eso ni voy a aventurarme, porque yo no estoy invitando a mi casa ni se trata de mi propia lista”. Esta declaración subraya la complejidad de la organización de eventos de tal magnitud y la variedad de factores que influyen en la selección de los invitados.

Comentarios sobre el Festival

A pesar de la controversia, Neme se mostró optimista respecto al evento, mencionando que “el Festival va a salir muy lindo, que estamos preparando unos programas satélites con la Fran…”. Sin embargo, antes de que pudiera continuar, Julio César Rodríguez decidió pausar el audio, comentando: “Ya, aquí nos está metiendo la cuchufleta, pero uno es rápido”, lo que provocó risas entre los miembros del panel.

Reacciones del panel

La conversación continuó con Cecilia Gutiérrez, quien recordó un conflicto reciente entre CHV y Neme, señalando: “No es la primera cuchufleta que le mete a CHV en todo caso”, lo que añadió un tono humorístico a la discusión. La dinámica del panel y la interacción entre los presentadores reflejan la naturaleza entretenida y a la vez crítica de la cobertura mediática en torno a eventos de gran relevancia en el ámbito del espectáculo.