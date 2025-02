José Antonio Neme critica el vandalismo en Viña del Mar y llama a cuidar el patrimonio cultural

Un incidente reciente ha generado preocupación en Viña del Mar, donde el emblemático reloj de flores ha sido objeto de vandalismo, lo que ha llevado a reacciones de figuras públicas.

Vandalismo en el reloj de flores

El reloj de flores, ubicado a los pies de Cerro Castillo y frente a playa caleta Abarca, ha dejado de funcionar tras ser forzado por desconocidos. Este acto de vandalismo ha sido reportado por La Tercera, que indica que el daño causado al mecanismo del reloj está avaluado en 8 millones de pesos.

Reacciones de José Antonio Neme

Durante la emisión del programa Mucho gusto en Mega, el conductor José Antonio Neme expresó su descontento respecto a este incidente. En sus declaraciones, Neme hizo un llamado a la ciudadanía para que se comporte de manera respetuosa con el entorno, afirmando: “Porteémonos bien, respetemos al que está al lado y al entorno; cuidemos, no ensuciemos ni dañemos”.

El conductor también destacó el impacto económico que este tipo de actos tiene sobre el municipio, señalando que “Es un tremendo costo para el municipio”. Neme calificó el vandalismo como “punga”, refiriéndose a la naturaleza del daño como algo que afecta no solo a la infraestructura, sino también a la imagen de la ciudad.

Importancia del reloj de flores

El reloj de flores es considerado uno de los lugares más icónicos y tradicionales de Viña del Mar, un sitio donde los visitantes suelen tomarse fotografías, convirtiéndose en una postal Latinoamericana que representa a la ciudad ante el mundo. Neme enfatizó la importancia de cuidar estos espacios, diciendo: “Es uno de los lugares más lindos, tradicionales, la gente se saca fotos, es una postal Latinoamericana, para mostrar a Viña del Mar al mundo”.

Reflexiones sobre el vandalismo

En sus comentarios, Neme también reflexionó sobre el daño que se le está haciendo a las ciudades en Chile, mencionando que “esto ya es burdo, pero hay muchos microdaños que le estamos haciendo a las ciudades en nuestro país”. Además, hizo una distinción entre el vandalismo y lo que él considera un comportamiento más aceptable, al referirse a un “fraiterio mal” que podría ser visto como “agradable”.

El conductor concluyó su intervención con un llamado a la acción, pidiendo que se detenga el vandalismo y que se protejan los espacios públicos, afirmando: “Ya paren”. También hizo un comentario sobre la necesidad de enrejar a quienes no respetan el entorno, sugiriendo que “a los que hay que enrejar es a los chulos que no tienen cultura, pero no a la gente decente que quiere disfrutar de una ciudad mediamente bonita”.

Neme cerró su intervención con una crítica a la normalización de la suciedad y el vandalismo, expresando: “No estamos acostumbrando vivir en la porquería, en la mierdita”, lo que refleja su preocupación por el estado de las ciudades y el respeto hacia el patrimonio cultural.