José Antonio Neme inicia nueva etapa en Mega tras su paso por “Mucho Gusto” y Viña del Mar

La carrera de José Antonio Neme experimenta un cambio significativo tras haber sido panelista durante una década en el matinal “Mucho Gusto”. El animador, quien participó en la programación especial del Festival de Viña del Mar, se unirá al noticiero de Mega, aunque ha manifestado que no descarta participar en otros proyectos en el futuro.



Participación en Viña del Mar

Durante su tiempo en Viña, Neme se mostró emocionado por la experiencia, destacando su rol en la alfombra roja de la Gala y su coanimación junto a Karen Doggenweiler. En este contexto, Neme expresó: “Me encantaría estar con la Fran y con Daniela Aránguiz, yo soy como un chento, soy divertido encuentro que la farándula es una ridiculez demasiada exquisita y placentera para mí”.

Colaboración con Francisca García-Huidobro

El periodista también elogió a su compañera Francisca García-Huidobro, con quien trabajó durante la transmisión especial desde Viña del Mar. Neme comentó: “Trabajamos súper bien en Viña, creo que es una mujer que tiene mucho oficio, se nota cuando hay una comunicadora con muchas horas de vuelo… yo me abro todo”.

Versatilidad en su carrera

José Antonio Neme destacó su capacidad para abordar una amplia gama de temas, desde política hasta farándula. En sus propias palabras, “Tengo una ventaja comparativa, un activo, es que puedo pasar de hablar de un Presidente o que se yo, Cathy Barriga y ben puedo hablar de la reina del festival y me gusta, porque así es la vida, en la vida uno habla de todo, no solo habla en modo político… es una herramienta que tengo que la voy a poner a disposición de Mega obviamente”.

Opinión sobre la ausencia de María José Quintanilla

En relación a la ausencia de María José Quintanilla en el Festival de Viña del Mar, Neme expresó su descontento, afirmando: “Me da lata, no entiendo por qué… creo que es supertalentosa, simpática, una excelente comunicadora y artista y no sé por qué no estuvo pero sin duda vamos a abrir una cuenta de Facebook para que esté el próximo año”.

José Antonio Neme se prepara para su nueva etapa en Mega, donde espera aplicar su versatilidad y experiencia adquirida a lo largo de su carrera.