José Miguel Viñuela estrena nuevo programa en Canal 13 mientras enfrenta desafíos familiares por la salud de su madre

José Miguel Viñuela está experimentando un momento positivo en su carrera con el próximo estreno de su nuevo programa en Canal 13, aunque también enfrenta desafíos familiares debido a la salud de su madre.

Detalles del nuevo programa

El nuevo proyecto de Viñuela, titulado “El Fenómeno”, se presentará en la pantalla de Canal 13 y se caracteriza por un formato innovador que incluye un casting en vivo. Este programa buscará seleccionar al próximo animador oficial a través de diversas competencias lúdicas y sorpresas. En este contexto, José Miguel Viñuela asumirá el rol de “coordinador de piso”, donde tendrá la responsabilidad de dirigir a un equipo de 20 jóvenes que participarán en las distintas dinámicas del programa, que incluirán juegos, concursos, humor y baile.

Viñuela describió el concepto del programa como una “idea muy loca que surge con una productora”, y expresó su deseo de crear un espacio que reúna nuevamente a las familias chilenas. En sus propias palabras, el comunicador mencionó: “Vengo con la inquietud de poder crear un programa que nos permita reunir otra vez a la familia chilena, la mamá con los hijos, que regrese la entretención, pasarlo bien… Lo que hacíamos hace muchísimos años”. El objetivo es conectar con las generaciones que lo seguían hace dos décadas, ahora como padres, y ofrecer un contenido lleno de baile, humor y diversión.

El programa está programado para salir al aire desde el lunes 17 de febrero hasta el 1 de marzo, a las 17:00 horas.

El momento personal de Viñuela

A pesar de la emoción por su nuevo proyecto, José Miguel Viñuela ha compartido que ha estado atravesando un periodo sensible en su vida personal. En una reciente aparición en el programa “Hay que decirlo”, comentó sobre su situación familiar, revelando que ha estado lidiando con la salud de su madre. “He tenido unos días bien sensibles en mi vida y, honestamente, me tomó muy por sorpresa esto. No pensé que se iba a concretar de la manera que se ha concretado”, expresó Viñuela, refiriéndose tanto a su nuevo programa como a su situación familiar.

El comunicador también mencionó que, a pesar de los momentos difíciles, ha sentido que “las energías positivas empiezan a fluir, y todo se empieza a dar bien después de momentos que han sido duros”. En relación a la salud de su madre, explicó: “He tenido unos días… con una persona muy cercana que ha estado pasando momentos difíciles de salud. Mi mamá… Afortunadamente, está bien ahora, en la casa”, lo que sugiere que la situación ha mejorado.