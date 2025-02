Ministro Muñoz destaca confianza de Boric al representar al gobierno en misa por Piñera

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, ha sido designado por el presidente Gabriel Boric para representar al Gobierno en la misa de conmemoración del primer aniversario de la muerte del ex presidente Sebastián Piñera. Esta ceremonia se llevará a cabo en la Región de Los Ríos, y el secretario de Estado expresó su satisfacción por esta designación, considerándola una muestra de confianza del mandatario.



Muñoz comentó: “El Presidente me ha designado para representar al gobierno, lo que me alegra, porque también es una muestra de confianza de parte del presidente Boric”. En su intervención, el ministro subrayó la importancia de asistir a la misa con el debido respeto hacia la figura presidencial y para acompañar a los familiares y colaboradores de Piñera.

El ministro también destacó que su misión es reconocer la relevancia de trabajar juntos, afirmando: “Yo creo que fue una persona que se dedicó a trabajar fuerte en el sector privado y en el sector público. Era muy talentoso, capaz de tener éxito y hacer las cosas bien en el sector privado y poder generar valor y, al mismo tiempo, en el sector público de poder llegar al país, que es una tarea monumental, en dos ocasiones”.

Muñoz resaltó que Sebastián Piñera poseía grandes talentos y que su liderazgo en dos periodos presidenciales refleja un amor por Chile significativo. En sus palabras, “Entregar parte de su vida para el país en ese rol es algo que yo creo que tenemos que valorar”.

En relación a la posible creación de una estatua en honor a Piñera en las afueras de La Moneda, el ministro Juan Carlos Muñoz indicó que tal decisión debería basarse en un análisis histórico. Afirmó: “Yo no tengo ninguna duda que los cinco presidentes que hemos tenido desde la vuelta de la democracia van a tener en algún momento una escultura”.

Muñoz recordó que ha habido un reconocimiento gradual de distintos símbolos en memoria de presidentes, como el caso del presidente Patricio Aylwin, y sugirió que el reconocimiento a Piñera podría seguir un camino similar, donde en el futuro se puedan observar hitos que conmemoren su memoria.