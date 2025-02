Juan Falcón sorprende al casarse en San Valentín tras nueve años de relación con Jocelyn Urzua

El actor cubano Juan Falcón, de 59 años, anunció a través de su cuenta de Instagram que se casó este viernes, coincidiendo con la celebración de San Valentín. En la publicación, compartió una imagen junto a su pareja Jocelyn Urzua, en la que ella sostiene una libreta de matrimonio, y escribió: “El mejor regalo en el día del amor. Te amo Juan Falcón”. Según la información proporcionada, la ceremonia tuvo lugar en la mañana en la comuna de Talagante, ubicada en la región Metropolitana.

Detalles de la ceremonia

Para la ocasión, el ex protagonista de “Verdades Ocultas” eligió un atuendo que combinaba con el de su esposa. Ambos optaron por jeans celestes y camisas blancas, lo que reflejó un estilo coordinado en su día especial.

Relación y antecedentes

De acuerdo con Meganoticias, Juan Falcón y Jocelyn Urzua han estado juntos durante nueve años, pero no habían podido formalizar su relación a través del matrimonio anteriormente, ya que el actor aún estaba casado con su expareja. En un episodio del programa “Socios de la Parrilla”, Falcón había comentado: “Soy casado. Sí, vivo en pecado. No me gustaría pecar más, porque Francisco, argentino, me va a crucificar”, en tono de broma. A pesar de que en ese momento expresó que “me siento bien como estoy. No necesito el matrimonio”, parece que su perspectiva cambió en esta ocasión especial de San Valentín.

Reacciones y celebraciones

La publicación en Instagram generó una ola de felicitaciones, incluyendo mensajes de colegas del mundo de la televisión. Entre los que dejaron sus buenos deseos se encuentran Martín Cárcamo, quien comentó: “Muchas felicidades”, así como los actores Carmen Gloria Bresky, Héctor Morales y Carlos Díaz, quienes también expresaron sus congratulaciones. Además, el panelista de “Que te lo digo”, Sergio Rojas, escribió: “Amiga lo mejor que podía pasar un día como hoy. Se merecen toda la felicidad del mundo mundial”.

Después de la ceremonia, el nuevo matrimonio celebró en un café junto a sus familiares más cercanos.