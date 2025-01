Juan Pablo Flores regresa al escenario con un show que no convence y termina abruptamente

El regreso a los escenarios del comediante Juan Pablo Flores durante el Festival de Las Condes no logró entusiasmar al público, resultando en un término abrupto de su show. En su primera presentación tras varios años residiendo en Pucón, el exintegrante del Club de la Comedia había prometido un espectáculo impactante, sin embargo, la actuación no cumplió con las expectativas generadas.

Expectativas y realidad del espectáculo

Durante una conversación con la prensa, Juan Pablo Flores comentó sobre la experiencia de actuar frente a un público variado, señalando: “El espectáculo es así, a veces te toca un público generoso, a veces te toca un público distinto, había gente que lo pasó bien también. Son gajes del oficio”. A pesar de su intento de mantener una actitud positiva, el comediante no se mostró satisfecho con su actuación.

Problemas de salud y su impacto en la actuación

Flores explicó que enfrentó dificultades debido a problemas de salud, específicamente malestares en su garganta, lo que afectó su capacidad para realizar el show de manera normal. “Yo me comí un pedazo de rutina y por eso se acortó un poco, la parte del principio se me fue”, indicó, añadiendo que el espectáculo terminó en el momento que consideró adecuado.

El comediante también mencionó que, a pesar de los contratiempos, había visto su regreso al escenario como un desafío emocionante: “Después de estar tantos años sin subirme a un escenario, era un lindo desafío para sentir la adrenalina, sentir el vértigo de estar ahí sobre el escenario”.

El regreso a los escenarios tras años de ausencia

Juan Pablo Flores no había actuado en un gran escenario durante ocho años, siendo su última presentación en solitario el 4 de octubre de 2016 en el Teatro Provincial de Curicó. En su regreso, admitió que los nervios jugaron un papel importante en su actuación: “Uno siempre se pone nervioso, no hay artista que no se ponga nervioso, pero el hecho de estar pensando que se te olvidó algo igual te puede jugar en contra”.

A pesar de las dificultades, el comediante se sintió tranquilo con lo que presentó, aunque reconoció que le costó hablar debido a su tos persistente. “El espectáculo es así. Hay veces que se alarga una rutina por algún motivo, hay veces que se acortan, y en este caso, yo mismo me comí un pedazo, así que me siento tranquilo, conforme”, concluyó.