Desaparición de defensora mapuche Julia Chuñil: Claudio Narea exige respuestas en Viña del Mar

La noche del 26 de febrero, el músico Claudio Narea, integrante de Los Prisioneros, se presentó en el escenario del Festival de Viña del Mar con una camiseta que mostraba la imagen de Julia Chuñil Catricura, una defensora medioambiental mapuche que ha estado desaparecida desde el 8 de noviembre en la comuna de Máfil, ubicada en la Región de Los Ríos. En la camiseta se podía leer la pregunta: “¿Dónde está?”, una inquietud que comparten sus familiares y diversas organizaciones que han estado siguiendo el caso.

Detalles de la desaparición

El 8 de noviembre, Julia salió de su hogar acompañada de su perro y un machete, con la intención de buscar algunos animales. Desde ese día, no se ha tenido información sobre su paradero, ni del perro ni del machete que llevaba consigo. La situación ha generado una gran preocupación y especulación sobre las posibles causas de su desaparición.

Posibles motivos detrás de la desaparición

Existen sospechas de que la desaparición de Julia podría estar relacionada con su activa defensa del medio ambiente, un tema de gran interés para las empresas forestales que buscan explotar el bosque nativo en el territorio ancestral de la comunidad mapuche Putregel, de la cual Julia era presidenta. Se ha mencionado que Julia recibió constantes amenazas y hostigamientos debido a su labor en defensa del medio ambiente.

Su hijo mayor, Pablo San Martín Chuñil, expresó su angustia en una entrevista con el medio EFE, afirmando: “No hemos sabido nada más de mi mamá; cada día nos preguntamos dónde está, qué le hicieron…la sacaron del campo”. La familia ha presentado una querella contra el empresario forestal y agrícola Juan Carlos Morstadt Anwandter, a quien consideran el principal sospechoso, ya que Julia había recibido amenazas de su parte debido al interés que este tenía en los terrenos que ella defendía.

Desarrollo de la investigación

El 4 de febrero, se revelaron nuevos detalles sobre la investigación, incluyendo el hallazgo de rastros de sangre que se cree pertenecen a Julia Chuñil. Según reportes de La Tercera, el 30 de enero, personal de la Segunda Comisaría de Los Lagos realizó una serie de pruebas en la casa de la dirigente, entre las cuales se encontraba un registro de sangre que fue enviado al Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) en Santiago. Este laboratorio determinó que la sangre coincidía con el perfil genético de Julia, lo que ha llevado a especulaciones sobre la posible implicación de familiares en su desaparición.

Desde la familia, se han defendido de estas acusaciones, argumentando que las afirmaciones sobre la sangre son un intento de desviar la atención. “Han allanado la casa de mi madre más de cinco veces… Tienen que comprobarlo cuando encontremos a mi mamá, no llegar y decir que esa muestra de sangre es de Julia Chuñil. No es así. Es muy sospechoso que afirmen eso, porque mientras no se encuentre el cuerpo de mi mamá no pueden decir que esa sangre es de Julia Chuñil”, declaró un familiar, subrayando la necesidad de pruebas concretas antes de hacer tales afirmaciones.