Julia Wendell revela test de ADN que sugiere vínculo con Madeleine McCann, pero surgen dudas sobre su historia

Julia Wendell, una joven polaca de 23 años, ha afirmado ser Madeleine McCann, la niña desaparecida en 2007 en Algarve, Portugal. Recientemente, Wendell presentó los resultados de un test de ADN que indican un alto porcentaje de coincidencia genética con Gerry McCann, el padre de la menor desaparecida. Esta revelación ha generado un gran interés y debate en las redes sociales, donde la joven ha compartido su historia y sus evidencias.

Resultados del test de ADN

A través de sus redes sociales, Julia Wendell comunicó que se sometió a un test de ADN realizado por un “experto mundial en genética”. Este análisis comparó los elementos genéticos de Julia con aquellos que se encontraron en la escena de la desaparición de Madeleine McCann. Según los resultados, Julia presentó una coincidencia genética del 69,23% con Gerry McCann. En el informe se concluyó que “la evidencia genética apoya fuertemente que McCann podría ser el padre biológico de Julia Wendell, ya que los datos se alinean perfectamente con una relación de padre-hijo”.

Sin embargo, la validez de estos resultados ha sido cuestionada, dado que los padres de Madeleine, Kate y Gerry McCann, no participaron en el test de ADN. Esto ha llevado a algunos a dudar de la autenticidad de las afirmaciones de Wendell.

Antecedentes de Julia Wendell

No es la primera vez que Julia Wendell intenta demostrar que es la menor desaparecida. En 2023, la joven ofreció disculpas a la familia McCann por sus afirmaciones, reconociendo que no había presentado pruebas suficientes para respaldar su postura. Además, la familia de Julia ha declarado a medios como Daily Mail que no es la primera ocasión en que ella se hace pasar por una niña desaparecida. Se ha informado que anteriormente, Wendell se habría hecho pasar por una niña alemana y una niña estadounidense, ambas también desaparecidas.

Una amiga de la familia comentó sobre la situación, afirmando que Julia “es una chica con muchos problemas”. La madre de Julia, Dorota, ha expresado su preocupación, indicando que solo desea que su hija reciba la ayuda que necesita. Una compañera de clase de Julia también relató que, cuando era adolescente, ella había afirmado que Dorota no era su madre y que en realidad era una niña que había desaparecido en Polonia años atrás.

Recuerdos de la infancia

A pesar de las dudas y las controversias, Julia Wendell continúa defendiendo su afirmación de ser Madeleine McCann. La joven ha declarado que no puede recordar gran parte de su infancia y ha expresado incertidumbre sobre su edad, ya que no ha visto su certificado de nacimiento. En sus declaraciones, ha mencionado: “No recuerdo la mayor parte de mi infancia, pero el primer recuerdo que tengo es muy vívido y habla de unas vacaciones en un lugar caluroso, con playa y edificios blancos o de colores muy claros, con apartamentos. No veo a mi familia en ese recuerdo”.

La situación de Julia Wendell sigue siendo objeto de atención mediática y debate, mientras ella continúa insistiendo en su identidad.