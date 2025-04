Julián Elfenbein habla sobre su situación en Chilevisión y el apoyo de sus colegas en Only Fama

El reconocido animador chileno Julián Elfenbein ofreció declaraciones exclusivas al programa de espectáculos Only Fama, donde abordó su situación actual en Chilevisión y los rumores sobre su continuidad en el canal. Durante la entrevista, Elfenbein se mostró sincero al hablar sobre los rumores que han circulado en los últimos meses respecto a su rol en la estación televisiva. Al ser consultado por la periodista del programa, el animador expresó: “Prefiero no hablar, porque estoy en un canal en el que estoy hace rato y me gusta mucho”.

Estado de salud y apoyo de colegas

El comunicador también se refirió a su estado de salud, mencionando que ha enfrentado dificultades en los últimos meses. “En estos meses se ha dado últimamente así, por un tema de la hernia. Me operé y me bloqueé, pero sigo con los remedios”, comentó Elfenbein, lo que indica que su salud ha sido un factor importante en su vida reciente.

Además, Julián Elfenbein agradeció el apoyo que ha recibido de figuras del medio, como Karen Doggenweiler y Fran García Huidobro, quienes han expresado su desacuerdo con la situación que enfrenta en Chilevisión. “La amo a la Karen y a la Fran”, afirmó, reconociendo el respaldo de sus colegas en un momento difícil.

Situación contractual y estado emocional

A pesar de las preguntas sobre su futuro en el canal, Elfenbein reiteró su deseo de no profundizar en su situación actual. “Prefiero no hablar, porque es mi canal”, manifestó, mientras asentía ante la pregunta sobre la vigencia de su contrato.

El panel del programa Only Fama mostró preocupación por el estado emocional del periodista, quien se presentó visiblemente decaído durante la entrevista. Fran García Huidobro comentó que su colega y amigo está atravesando momentos difíciles, tanto en lo personal como en lo relacionado con su salud.