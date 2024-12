Julián Elfenbein fuera de pantalla: ¿qué futuro le espera tras cambios en Chilevisión?

Un complejo momento profesional vive Julián Elfenbein, quien, a pesar de ser uno de los rostros más reconocidos de Chilevisión, no ha tenido la temporada que esperaba. En octubre del año pasado, se anunció que su nuevo programa titulado «Los 8 Escalones» no se llevaría a cabo debido a problemas de producción. En su lugar, se lanzó una nueva temporada de «Pasapalabra», un programa que él conduce, pero que no ha logrado los resultados deseados en términos de sintonía.

Recientemente, se ha dado a conocer que Julián Elfenbein saldrá de la pantalla de manera indefinida. Esta decisión se debe a que «Pasapalabra» finalizará y será reemplazado por un nuevo proyecto del canal titulado «Plan Perfecto». Este nuevo programa será liderado por Diana Bolocco y competirá directamente con «Hay que decirlo» de Canal 13, abordando los temas más relevantes del espectáculo.

Respecto a esta decisión, Juan Pablo Gómez, director de programación de Paramount, comentó: “estamos buscando nuevos formatos que se ajusten a él. Julián es un rostro que valoramos, de hecho, no quisimos que se fuera a otro canal”. Además, añadió que “los proyectos no son de generación espontánea: nacen de un proceso de búsqueda, de focus group y estamos en ese momento”.

En cuanto a «Pasapalabra», Gómez mencionó que “por momentos, recuperó la sintonía, pero la constante es que ha bajado los números. Creemos que es una marca que, por ahora, hay que dejar descansar”. La nueva apuesta, «Plan Perfecto», está programada para debutar en CHV el próximo 6 de enero.