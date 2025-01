Julio César Rodríguez aclara rumores sobre proyecto con José Antonio Neme en medio de polémica

En un giro inesperado, Julio César Rodríguez se vio obligado a aclarar una situación que ha generado revuelo en la televisión chilena. Durante el matinal “Tu Día” de Canal 13, se ventiló una conversación entre él y José Antonio Neme, en la que supuestamente discutían sobre un futuro proyecto en conjunto. La animadora Priscilla Vargas fue quien desató la polémica al compartir detalles de lo que escuchó en un reciente evento televisivo.



Priscilla Vargas, al recordar un episodio de la “Matinatón”, mencionó que escuchó a Julio César Rodríguez y José Antonio Neme hablando sobre un café, lo que despertó sospechas sobre una posible colaboración. Sin embargo, parece que las cosas no fueron como las contó Vargas.

“Dejaron en evidencia que estaban trabajando en un proyecto”, afirmó Vargas, sugiriendo que podría estar relacionado con el cambio de canal de Neme. Sin embargo, estas afirmaciones no tardaron en ser desmentidas por el propio Julio César.

En su programa de YouTube “Seré?”, Julio César Rodríguez se tomó un momento para hablar directamente sobre el comentario de Priscilla Vargas. “Quiero desmentirla, pero de manera cariñosa”, aseguró el animador, dejando claro que si bien sí estaban discutiendo un proyecto, este no tenía nada que ver con el rumor de un traslado a Chilevisión.

La realidad del programa

Julio César Rodríguez explicó que la conversación giraba en torno a un programa de política que ambos deseaban realizar en su canal de YouTube, Yuly. “Desde que Yuly nació, me llamó José Antonio para hablar de un programa sin censura”, reveló Julio César, enfatizando que se trataba de una idea que había estado en la mesa desde hace tiempo.