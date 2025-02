Controversia en televisión: Julio César Rodríguez y Roberto Cox debaten sobre la situación de venezolanos sin papeles en Chile

En un reciente episodio del programa Contigo en la mañana, se abordó el tema de la situación de los inmigrantes venezolanos en Chile, específicamente en relación con la conducción sin la documentación adecuada. El conductor Julio César Rodríguez expresó su descontento con la justificación de un individuo de nacionalidad venezolana que fue sorprendido manejando sin los papeles necesarios. Rodríguez afirmó: “La necesidad ya es una mala excusa. La gente se chorea, porque el ciudadano chileno ya está con un tremendo estrés por pagar todo y andar con todo al día, y se encuentra con gente que no le importa nada”.

Opiniones sobre la regularización de inmigrantes

Durante la discusión, su colega Roberto Cox planteó la necesidad de que el Estado se haga cargo de la situación de los extranjeros en el país. Cox mencionó que es común ver a extranjeros conduciendo vehículos de aplicación y que, debido a las tensas relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, los trámites para regularizar su situación se han vuelto complicados. “Habría que ver cómo el Estado se hace cargo del tema de los extranjeros y cómo regularizar sus papeles para manejar”, indicó Cox, añadiendo que “desgraciadamente, por como están las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, se han demorado mucho”.

La postura de Julio César Rodríguez

Rodríguez respondió a Cox, enfatizando que la falta de documentación no puede ser justificada por la situación política en Venezuela. “Es que esa no puede ser la excusa para manejar sin papeles. Nosotros como chilenos vamos a España y hay miles de cuestiones que no se pueden hacer. Y uno respeta”, argumentó Rodríguez.

Cox, por su parte, aclaró que no estaba justificando la falta de papeles, sino que estaba señalando un problema real: “han entrado cientos de miles de venezolanos al país y esos venezolanos no pueden hacer trámites porque las relaciones de nuestros países están en cero por la dictadura”, refiriéndose al gobierno de Nicolás Maduro.

La necesidad de soluciones

Rodríguez continuó su intervención afirmando que mientras exista la dictadura en Venezuela, habrá limitaciones en cuanto a los trámites que se pueden realizar. “Mientras esté la dictadura hay una serie de cosas que (igualmente) no se pueden hacer”, dijo.

Cox también sugirió que, si no se expulsa a los venezolanos, se debe buscar una forma de regularizar a aquellos que desean hacerlo. “Hay muchos extranjeros que quieren hacer las cosas bien, particularmente venezolanos”, afirmó.

Sin embargo, Rodríguez se mostró escéptico sobre la idea de facilitar la obtención de licencias de conducir a inmigrantes sin papeles, argumentando que “si alguien está de arrimados aquí y no puede sacar licencia de conducir, no tienen que manejar y punto”.

Reacciones en redes sociales

El debate generó reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios criticaron a Rodríguez por no permitir que Cox desarrollara sus ideas. Otros expresaron su frustración con la situación de los inmigrantes y la dificultad que enfrentan para obtener la documentación necesaria.

Un usuario comentó: “JC Rodríguez eres tan penca que ni siquiera permites que Roberto Cox desarrolle sus ideas. Atropellador!” mientras que otro expresó su descontento con la idea de ayudar a inmigrantes ilegales a obtener licencias de conducir, afirmando: “Corten el webeo”.

El tema de la inmigración y la regularización de los papeles de los venezolanos en Chile sigue siendo un asunto de gran relevancia y controversia en la sociedad chilena.