Justin Baldoni responde a acusaciones de Blake Lively con una sorprendente acción legal

Justin Baldoni planea presentar una demanda en respuesta a las acusaciones de acoso sexual y difamación que Blake Lively interpuso en su contra. Según declaró el abogado Bryan Freedman a la revista PEOPLE, esta acción legal “no es ni contrademanda, sino una búsqueda deliberada de la verdad”. Freedman añadió que esta demanda “destapará y expondrá una narrativa falsa y destructiva que fue diseñada intencionalmente por un medio de comunicación confiable, que se basó en fuentes nefastas y descuidó un proceso exhaustivo de verificación de hechos para confirmar la validez de estos textos”.

La actriz, de 37 años, presentó el 20 de diciembre una denuncia de 80 páginas en la que alegó haber sido víctima de Baldoni durante la filmación de It Ends with Us. Además, Lively afirmó que el actor, quien también produjo y dirigió la película, lideró una campaña de desprestigio en su contra tras sus denuncias. Un día después de que la denuncia fuera formalmente presentada ante el tribunal, el New York Times publicó un artículo titulado: “’Podemos enterrar a cualquiera’: dentro de la máquina de Hollywood”. Ante esto, Freedman aseguró que la ética del medio de comunicación era cuestionable.

En sus declaraciones, Freedman afirmó: “En más de tres décadas de práctica legal, nunca he sido testigo de un comportamiento tan poco ético, alimentado por quienes abusan del poder y manipulan la verdad. Este no es un caso aislado; es un patrón recurrente en Hollywood y los medios tradicionales, donde destruyen carreras y reputaciones para mantener el control”.

Además, Freedman destacó que “los medios tradicionales llevan mucho tiempo utilizando plataformas como armas para distorsionar la verdad, explotar vulnerabilidades y destruir vidas sin rendir cuentas”. La intención de Baldoni es exponer cómo se difunden mentiras sobre personas que temen las consecuencias. “Estas demandas confrontarán este sistema, asegurando que ningún individuo o entidad, sin importar cuán influyente sea, pueda continuar perpetuando este ciclo de destrucción. Solo saldrá a la luz: desmantelará las ilusiones alimentadas por quienes creen que son intocables”, comentó.

Por su parte, la defensa de Baldoni señaló que Leslie Sloane, publicista que lidera la campaña mediática del actor, negó las afirmaciones de Lively, calificándolas como “falsas”. Sloane indicó que las historias sobre el set provinieron del equipo, y no de una fuente vinculada al acusado. “Es claro que el equipo de Wayfarer Associates sugiere que fui yo quien hizo quejas a recursos humanos en el set, lo cual es falso. Cuando me contactaron, les dirigí hacia esas empresas (Wayfarer y Sony) para cualquier información relevante”, declaró.

La declaración de Sloane llegó después de que el Daily Mail informara que, pronto, los tribunales volverán a abrir el nuevo año, y que la contrademanda de Baldoni “sorprenderá a todos”. “Cuando presentemos nuestra primera demanda, va a conmocionar a todos los que han sido manipulados para creer lo que no es cierto”, indicó. En su comunicado, se mencionó que el objetivo era “arreglar la reputación negativa” de Baldoni. También se comentó que las acusaciones son falsas, escandalosas y de naturaleza lasciva, con la intención de herir públicamente al actor. De hecho, estas acusaciones causaron problemas durante el rodaje, incluyendo “amenazas de no presentarse y amenazas de no promocionar, lo que finalmente llevó a la desaparición del estreno”.