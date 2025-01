Karen Bejarano y Juan Pedro Verdier confirman el fin de su relación tras 20 años juntos

Una conocida pareja del mundo del espectáculo ha confirmado el fin de su relación tras 20 años juntos. Se trata de los ex chicos de «Mekano», Karen Bejarano y Juan Pedro Verdier, quienes se conocieron en el extinto programa juvenil de Mega y son padres de un hijo adolescente llamado Guillermo. Recientemente, Juan Pedro Verdier había generado especulaciones sobre su situación personal al compartir que pasó solo el Año Nuevo en el cerro, lo que intensificó los rumores sobre su separación.

Ahora, ha sido Karen Bejarano quien ha confirmado el quiebre de su relación a través de un mensaje emotivo en sus redes sociales, acompañado de una imagen junto a Juan Pedro. En su declaración, Karen expresó: “Después de 20 años compartiendo una vida llena de amor, sueños, risas y aprendizajes, Juan Pedro y yo hemos tomado la decisión de separar nuestros caminos. Esta decisión es, sin lugar a dudas, la más difícil de mi vida y no significa en absoluto que el amor entre nosotros haya terminado; al contrario, seguimos amándonos profundamente, pero nuestras rutas a seguir son diferentes.”

Además, Karen Bejarano dedicó unas palabras de agradecimiento a Juan Pedro, afirmando: “Juanpe de mi corazón, te amo más allá de estar o no a tu lado. Eres un hombre maravilloso, con el corazón más puro que he conocido jamás. Quiero darte las gracias por cuidarme cuando yo no podía hacerlo, por enseñarme a amar bonito, por darme el regalo de ser madre y por siempre hacerme sentir linda al levantarme.”

En su mensaje, Karen también destacó la fortuna de haber compartido tantos momentos juntos, afirmando: “Hemos sido muy afortunados de haber compartido tanto juntos, y nada ni nadie podrá borrar los hermosos recuerdos que hemos construido. Seguiremos siendo una familia y nos apoyaremos mutuamente en cada paso de este nuevo camino. Cuentas conmigo para siempre.”

La separación de Karen Bejarano y Juan Pedro Verdier marca el fin de una larga historia de amor que comenzó en su juventud y que ha estado marcada por momentos significativos tanto en su vida personal como profesional.