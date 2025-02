Karen Doggenweiler se prepara para su gran debut en el Festival de Viña 2025, un desafío único en su carrera

Karen Doggenweiler se prepara para asumir uno de los retos más significativos de su trayectoria en la televisión chilena. Este domingo 23 de febrero, la reconocida animadora debutará como la presentadora oficial del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, un evento que se considera uno de los más importantes en el ámbito musical latinoamericano. Doggenweiler estará acompañada por Rafael Araneda en esta ocasión tan esperada.



“Sin duda es lo más desafiante de mi carrera. Serán las seis noches más importantes de mi vida profesional y las tomo con mucha responsabilidad, orgullo y gratitud”, comentó Doggenweiler, quien actualmente es la conductora del matinal Mucho gusto en Mega.

La animadora también compartió su reacción al recibir la oferta de ser la anfitriona de la edición 2025 del festival, expresando: “Fue un sí, un grito interno, una alegría muy emocionante… Sí, lloré, obvio que me emocioné”. Con una carrera que abarca más de 35 años y más de 40 programas en su haber, Karen Doggenweiler ha construido un sólido camino en la televisión chilena.

Formación y trayectoria

Karen Doggenweiler es periodista de profesión y comenzó su carrera en 1991 en el departamento de prensa de TVN, donde se especializó en áreas como política y economía. Durante su tiempo en TVN, logró realizar importantes entrevistas, incluyendo a Pedro Espinoza, un brigadier, y a Juan Pablo Dávila en el contexto del escándalo financiero de Codelco.

En relación a su vocación periodística, Doggenweiler ha declarado: “Lo que me llevó a estudiar periodismo es mi pasión por la noticia, por la contingencia y la actualidad… me importa lo que pasa y siempre quiero estar conectada con la realidad. Me importa mi entorno y por supuesto lo que sucede en Chile y también más allá de nuestras fronteras”.

Además, ha mencionado: “Yo me definiría como una periodista, y a pesar de mi pasión por la noticia y la contingencia, también tengo una pasión por lo artístico, así es que creo que he podido transitar de manera muy natural por estas dos veredas a lo largo de toda mi carrera”.

Su participación en programas emblemáticos como Buenos días a todos, donde formó una icónica dupla con Felipe Camiroaga, y en otros espacios como Pase lo que pase, El baile en TVN y Animal nocturno, ha consolidado su versatilidad frente a las cámaras. Su cercanía con el público se ha visto reforzada en formatos sociales como Mamá a los 15, donde abordó temáticas sensibles desde una perspectiva empática.

Experiencia en eventos masivos

Karen Doggenweiler también cuenta con experiencia en la animación de festivales masivos, habiendo conducido eventos en Iquique, Antofagasta y el Huaso de Olmué, donde fue reconocida como Hija Ilustre de la comuna. A pesar de su amplia trayectoria en eventos de gran envergadura, Doggenweiler ha señalado que el Festival de Viña representa un hito único en su carrera.

Es importante mencionar que en ocasiones anteriores, Doggenweiler ha sido jurado del certamen, participando en el año 2020, y ha estado vinculada al festival a través de programas satélites como Viña tiene festival.

El Festival de Viña 2025 no solo marcará un antes y un después en la carrera de Karen Doggenweiler, sino que también será un momento histórico para el certamen, al contar por primera vez con Doggenweiler liderando la animación del evento latino más grande del mundo.