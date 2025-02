Karen Doggenweiler y Francisco Melo se unen en el Festival de Viña 2025 con gran complicidad y humor

Esta noche, Francisco Melo se unirá a Karen Doggenweiler como coanimador en la presentación de las competencias folclórica e internacional del Festival de Viña 2025. Ambos profesionales, que ya se conocían desde su tiempo en TVN, nunca habían trabajado juntos hasta ahora. Melo expresó su entusiasmo por esta colaboración, afirmando: “Siento que hay un feeling y una complicidad, además de que tenemos un humor muy parecido. Yo estoy feliz, de verdad”. Por su parte, Doggenweiler compartió su alegría, comentando: “Yo estoy encantada, fascinada con mi Pancho querido. Un reencuentro tan lindo y que será en el mejor lugar posible, que es el escenario de la Quinta Vergara”.

Expectativas para el Festival

La animadora también destacó que han disfrutado de su tiempo juntos, mencionando: “Lo hemos pasado bien y nos hemos reído. Si él dice que había un nervio, cero, de verdad que no se le nota. Tiene un gran oficio”. Doggenweiler reconoció las habilidades de Melo, quien ha trabajado en programas de entrevistas y tiene un buen manejo del sonopronter. Ella añadió: “Creo que ese manejo de los tiempos y de la ‘muela’ no es fácil a lo mejor para alguien que se aprende un texto, pero él lo domina y también improvisa, juega, lo pasa bien y eso se transmite”.

Artistas y Presentaciones

Melo también se refirió a la jornada en la que le tocará presentar, que contará con las actuaciones de Morat, Sebastián Yatra y el humor de Pedro Ruminot. Sobre esto, comentó: “Hay una buena onda en la parrilla de este día… los artistas que se presentarán, los países que nos toca presentar y las canciones, que las conocemos, me parecen alucinantes. O sea, son pegajosas”. Además, mencionó que ya tiene sus canciones preferidas y que espera que el ambiente sea propicio para disfrutar: “Creo que hay una tremenda oportunidad para pasarlo bien, que, creo, es lo fundamental. Si nosotros arriba del escenario lo estamos pasando bien, el público y la gente en sus casas y en el mundo lo va a notar”.

La importancia del humor en la presentación

El actor también destacó la influencia de Doggenweiler en su carrera, afirmando: “Mi mejor escuela ha sido la Karen. Karen tiene una trayectoria, un temple y un oficio encantador, pero lo que más me gusta es el humor sorprendente que tiene Karen”. Melo subrayó la relevancia del humor en su trabajo, indicando que: “Esta es una pega extraña, dura y a ratos agobiante, y el humor tiene que estar presente porque si no se hace insostenible. Y ella maneja perfecto eso”.

Consejos y conexión entre los presentadores

Al ser consultados sobre los consejos que se han dado mutuamente, Melo compartió: “Divertirse, entretenerse, pasarlo bien y un dato súper bueno que me dijo la Karen que tiene que ver con comunicarse. En la medida que nosotros estemos conectados, tendremos una buena base para hacer bien nuestra labor”. También enfatizó la importancia de la conexión entre ellos: “En ese sentido, tiene que ver con las miradas, escucharse y en estar pasándolo bien ahí… no ser un par de conductores de un festival, sino que ser dos”. Doggenweiler complementó esta idea, afirmando: “Eso es, conectarse. No solamente presentar una canción en competencia, sino que ser de alguna manera un nexo entre lo que pasa en el escenario y el público y contarle a la gente y transmitirle esta linda noticia que es la música”.