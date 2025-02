Karen Paola Bejarano critica duramente la organización de la Gala de Viña 2025 por su tardía aparición

La cantante Karen Paola Bejarano expresó su descontento con la organización de la Gala de Viña 2025 debido a su tardía aparición en el evento, lo que generó una fuerte crítica en sus redes sociales. Según la artista, la organización le había indicado que ingresaría a la alfombra roja alrededor de las 22:30 horas, pero finalmente lo hizo casi a las 02:00 horas de la madrugada.

Críticas de Karen Paola a la organización

Durante una transmisión en vivo, Karen Paola comenzó su descargo afirmando: “estuve de pie todo ese rato, sin siquiera un lugar donde sentarme. Fue angustiante”. La cantante subrayó que se sintió desatendida y que la situación fue una falta de respeto, ya que cuando uno es invitado a un evento, se espera un recibimiento adecuado.

Sentimientos de exclusión

La artista continuó expresando su malestar, indicando: “me sentí ajena, me sentí en un lugar en el que estaba estorbando, sentí que no pertenecía. Y, claramente, parece que no pertenezco”. A lo que añadió: “Y está bien no pertenecer, pero entonces no me inviten si no quieren hacerme pasar”.

Inversión y trabajo de los diseñadores

Karen Paola también mencionó que asistir a la Gala implica una inversión de tiempo y esfuerzo, tanto para ella como para otros involucrados, como diseñadores y orfebres chilenos, quienes tienen la oportunidad de mostrar su trabajo en este tipo de eventos. La cantante expresó su frustración: “Tengo mucha rabia y mucha pena, no solo por mí, sino por quienes quedaron atrás sin oportunidad de mostrar su trabajo. Esta es mi protesta”.

Desorden en el evento

En una conversación con Radio ADN, Karen Paola continuó sus críticas, describiendo la situación como “bien penca” y lamentando que el desorden en el backstage le causó angustia. La artista concluyó: “Tengo esa sensación de que se pasó a llevar a mucha gente con todo esto”.

La crítica de Karen Paola Bejarano a la organización de la Gala de Viña 2025 resalta la importancia de un trato adecuado a los invitados y la consideración hacia el trabajo de los diseñadores y artistas que participan en el evento.