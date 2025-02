Juzgado de Antofagasta niega pena mixta a exalcaldesa Karen Rojo, argumentando que no ha cumplido condena en Chile

La exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, no podrá acceder a una pena mixta tras el rechazo de su solicitud por parte del Juzgado de Garantía de Antofagasta. La defensa de Rojo había argumentado que la imputada ya había cumplido más de la mitad de su condena en los Países Bajos, donde fue arrestada en julio de 2022 en un centro de refugiados en Róterdam. Sin embargo, tanto la Fiscalía como el tribunal sostuvieron que la pena no ha sido cumplida en Chile, lo que hace que el beneficio no sea aplicable.

El abogado de Rojo, Fidel Castro, indicó que la exjefa comunal ha cumplido el 51,7% de su condena y que, de acuerdo con la documentación proveniente de los Países Bajos, ha pasado más de un tercio de su condena en prisión. Castro argumentó que esto le permitiría solicitar una pena mixta, que combinaría el cumplimiento en prisión con otras medidas alternativas.

Además, el abogado recordó que en la solicitud de extradición, el Estado chileno había especificado que la exalcaldesa sería trasladada a instalaciones de bajo perfil delictual para garantizar su seguridad. La defensa también presentó otros antecedentes, destacando que en la cárcel de Utrecht, Rojo ha participado en actividades laborales y de aseo, manteniendo su celda en buenas condiciones y siendo designada como encargada del área de convivencia.

La respuesta del Ministerio Público fue de total oposición a la solicitud de la defensa. La Fiscalía argumentó que la pena mixta no es un beneficio sustitutivo y, por lo tanto, no puede ser aplicada en este caso. Además, enfatizó que la exalcaldesa no ha cumplido su condena en Chile y que la detención en el extranjero no puede ser considerada como parte del cumplimiento de la pena de cárcel.

Desde la Fiscalía se aseguró: “Una vez que se inicie el cumplimiento de la pena en Chile, se puede evaluar la posibilidad de beneficios o penas mixtas; pero actualmente esto no es procedente”.

El Juzgado de Garantía de Antofagasta respaldó los argumentos del Ministerio Público y rechazó la solicitud de la defensa de Rojo. Esto implica que, una vez que la imputada sea extraditada e inicie el cumplimiento de su condena en Chile, no podrá acceder a ningún tipo de beneficio ni reducción de pena.

Cabe recordar que Karen Rojo fue condenada a cinco años y un día de cárcel por el delito de fraude al fisco, tras comprobarse su responsabilidad en la contratación irregular de una consultora con fondos públicos durante su gestión como jefa comunal en Antofagasta. La exalcaldesa huyó de Chile en 2021 y fue detenida en los Países Bajos en 2022, donde actualmente espera su extradición.