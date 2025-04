Karla Melo comparte su lucha contra el cáncer: “El tumor desapareció, pero el camino continúa”

La cantante y actriz Karla Melo ha compartido en sus redes sociales su experiencia y tratamiento contra el cáncer de mama, revelando una noticia alentadora sobre su salud. En un reciente video, Melo anunció: “El tumor desapareció. Sí, así como lo oíste, desapareció. Ya no está en mi cuerpo”.

Detalles sobre el tratamiento y la recuperación

Karla Melo explicó que su afirmación sobre la desaparición del tumor no es solo una percepción personal, sino que se basa en los resultados de un examen médico. La artista mencionó: “Yo ya lo sentía. Ya no lo sentía. Ya sentía que no lo sentía”. Aclaró que no está segura de qué factor ha contribuido a su mejoría, ya que ha estado realizando diversas terapias, incluyendo acupuntura, cambios en su alimentación, biodescodificación y quimioterapia. También destacó el papel del amor y el apoyo que ha recibido durante su tratamiento, afirmando: “No sé si es por tanto amor o la mezcla de todo lo que estoy haciendo. Pero ya no está. Se fue. No está en mi cuerpo”.

Continuación del tratamiento

A pesar de la buena noticia, Melo enfatizó que su proceso de sanación aún no ha concluido. Dijo: “Esto está funcionando. No significa que esto terminó. Tengo que completar todos mis tratamientos, pero me estoy sanando”. La artista expresó su deseo de compartir su experiencia con otras personas que están enfrentando situaciones similares, indicando que planea realizar un evento para informar sobre su proceso y las terapias que ha estado utilizando. En su mensaje, instó a otros a entender que “cáncer no significa muerte. Para mí es una transformación”.

Mensaje de esperanza

Karla Melo también se dirigió a sus seguidores con un mensaje de aliento, afirmando: “Quiero que este video le dé fuerza y esperanza a todas las que están viviendo lo mismo que yo”. Reconoció que hay mucha información en internet que puede resultar abrumadora y que a menudo se presentan historias más tristes que pueden asustar. Por ello, enfatizó la importancia de que cada persona tome control de su propia vida y situación, diciendo: “TIENES QUE TENER CLARO QUE TÚ ERES DUEÑA DE TU REALIDAD, DE TU VIDA, TÚ DECIDES CÓMO AFRONTAR LAS SITUACIONES!!!”.

Experiencia con las inyecciones

En otro aspecto de su tratamiento, Melo compartió su experiencia con las inyecciones, un proceso que le generaba gran temor. Comentó: “La verdad es que el tema de las inyecciones fue un caso para mí porque me dan terror”. Sin embargo, a lo largo del tiempo, ha tenido que inyectarse en casa, lo que inicialmente le resultaba difícil. Para su primera inyección en casa, tuvo que pedir ayuda a una amiga enfermera, quien le asistió en el proceso. “Todo bien, no me dolió”, recordó. En su segunda inyección, se sintió más segura y recibió ayuda de una amiga veterinaria, quien le aseguró que no habría problema. Para la tercera inyección, recurrió a su familia para que la apoyaran.

Karla Melo ha utilizado su plataforma para compartir su viaje de sanación y empoderar a otros que enfrentan desafíos similares, destacando la importancia de la esperanza y el autocontrol en el proceso de recuperación.