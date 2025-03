Oposición llama a Karol Cariola a renunciar tras allanamiento en su hogar por Caso Sierra Bella

La presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Karol Cariola (PC), fue objeto de un allanamiento en su domicilio por parte de la Policía de Investigaciones (PDI) en el marco de una investigación relacionada con el Caso Sierra Bella. Esta diligencia, que se llevó a cabo el lunes 3 de marzo, fue ordenada por el fiscal Patricio Cooper y se centra en posibles delitos vinculados a la fallida compra de un centro asistencial durante la gestión de Irací Hassler en Santiago. Según informes, la fiscalía ha encontrado indicios que sugieren que Cariola habría solicitado a Hassler facilitar una patente de alcoholes para una persona cercana, lo que ha llevado a la incautación de su teléfono y computador.

Detalles del allanamiento

El allanamiento se realizó en un momento particularmente delicado, ya que Cariola había dado a luz a su primer hijo solo horas antes de que la PDI ingresara a su hogar. La fiscalía ha indicado que este hecho podría estar relacionado con el delito de tráfico de influencias, lo que justifica la acción judicial. En un comunicado, la fiscalía regional de Coquimbo afirmó que “la investigación se encuentra abierta y en proceso de reunión de antecedentes”.

Reacciones del oficialismo

El allanamiento generó una fuerte reacción en el oficialismo y en el Gobierno, que criticaron el momento elegido por la Fiscalía para llevar a cabo la diligencia. La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, cuestionó la necesidad de realizar el allanamiento en ese momento, afirmando: “Todas las que hemos pasado por un parto nos podemos preguntar: ¿Era necesario en ese momento? No hay mucho más que comentar”. La vocera de Gobierno, Aisén Etcheverry, también expresó que la diligencia podría haberse realizado de una manera más adecuada, sugiriendo que “las diligencias judiciales tienen que tener una cuota de humanidad”.

La ex ministra del Interior, Carolina Tohá, se mostró igualmente sorprendida por la decisión de la Fiscalía, indicando que le resulta difícil entender por qué se llevó a cabo un procedimiento de este tipo el mismo día en que Cariola dio a luz. “Sinceramente, supera mi comprensión. Espero que algún día recibamos una explicación”, comentó Tohá.

Defensa del fiscal Cooper

El fiscal Patricio Cooper defendió su decisión de realizar el allanamiento, argumentando que era urgente llevar a cabo la diligencia para no poner en riesgo la investigación. En una entrevista, Cooper explicó que no estaba al tanto de que Cariola había entrado en trabajo de parto el mismo día del allanamiento, y que hubo un problema técnico que impidió que la PDI ingresara el sábado anterior. “Fue así como la policía ingresó a las 7:00 AM del lunes, recién ahí se enteraron que la diputada no estaba en su hogar y se había trasladado a un centro asistencial”, aclaró el fiscal.

Reacciones de la oposición

Desde la oposición, se hizo un llamado a esperar el avance del proceso investigativo antes de emitir juicios. Sin embargo, la situación ha suscitado discusiones sobre la posibilidad de una nueva moción de censura contra Cariola. A pesar de que algunos miembros de la oposición expresaron su preocupación por el momento del allanamiento, la mayoría descartó la idea de censurar a la presidenta de la Cámara, argumentando que la investigación no está relacionada con su función en el cargo.

La diputada Camila Flores expresó su descontento con el momento del allanamiento, afirmando: “Me parece lamentable el día que esto ocurrió, más allá de la gravedad de la situación en particular”. Por su parte, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, también criticó la elección del día para realizar la diligencia.

Algunos miembros de la oposición han instado a Cariola a considerar su renuncia, argumentando que sería lo más adecuado dado el contexto de la investigación y su situación personal. La jefa de bancada de diputados RN, Ximena Ossandón, sugirió que sería preferible que Cariola renunciara para evitar que su trabajo se vea empañado por la situación actual.

Contexto del Caso Sierra Bella

El Caso Sierra Bella involucra la investigación de irregularidades en la administración de Irací Hassler en Santiago, específicamente en relación con la compra de un centro asistencial. La fiscalía ha estado indagando sobre posibles delitos de corrupción y tráfico de influencias, y el allanamiento a Cariola es parte de esta investigación más amplia. La situación ha generado un clima de tensión política, con reacciones tanto del oficialismo como de la oposición, y ha puesto de relieve las complejidades de la política chilena en el contexto actual.