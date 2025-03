Chile Vamos exige renuncia de Karol Cariola tras nuevos antecedentes sobre presuntos actos de corrupción

La situación política en Chile se ha intensificado tras la decisión de Chile Vamos de solicitar la renuncia de Karol Cariola, presidenta de la Cámara de Diputados, o de lo contrario, procederán con una nueva moción de censura en su contra. Esta decisión se produce a pesar de las declaraciones previas de Ximena Ossandón, jefa de la bancada de Renovación Nacional (RN), quien había afirmado que “a no ser que ocurra una hecatombe en tribunales, no vamos a respaldar una nueva censura. No nos prestaremos para un show mediático”. Sin embargo, la postura de la oposición ha cambiado tras la reciente validación por parte de la Justicia del accionar del Ministerio Público en relación al allanamiento realizado en el departamento de Cariola, ubicado en Providencia.

Contexto de la situación

La diputada Karol Cariola se enfrenta a una querella por presunto tráfico de influencias, lo que ha generado un clima de incertidumbre en torno a su gestión. Cariola ha denunciado una “campaña de desprestigio” en su contra, asegurando que “nunca ha hecho aportes a mis campañas” y que las acusaciones carecen de fundamento.

Desarrollo de los acontecimientos

Recientemente, un tribunal ordenó la eliminación de fotos del parto y archivos personales del celular de Karol Cariola, lo que, según ella, “nos deja muy tranquilos”. Sin embargo, desde Chile Vamos han emitido una declaración pública en la que expresan que “existían versiones encontradas en relación a la forma en que se había dado la incautación de los dispositivos de comunicación de la presidenta de la Cámara de Diputados, lo que, por cierto, invitó a nuestra prudencia”.

Con la nueva información que vincula a la diputada Cariola con supuestos actos de corrupción, los diputados de Chile Vamos han manifestado que, a pesar de reconocer que Cariola ocupó la testera de manera ecuánime, consideran que “su tiempo a cargo de la Corporación terminó”.

Reacciones de Chile Vamos

Desde la coalición han señalado que las gestiones que pudo haber realizado Karol Cariola en favor de un empresario chino han causado un daño a la Corporación, lo que les lleva a “emplazarla a dejar la testera de forma inmediata”.

Los diputados han enfatizado que “la permanencia de la diputada Cariola a cargo de la mesa pone en tela de juicio la integridad de una institución que, con sus luces y sombras, es fundamental para nuestra democracia”. Por lo tanto, han advertido que si no se produce su renuncia en los próximos días, se verán obligados a deducir su censura y la de la Mesa, que, según ellos, se ve arrastrada por la intransigencia de quien detenta su presidencia.