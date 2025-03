Karol Cariola en el centro de la polémica por filtraciones en investigación de tráfico de influencias

Días complejos está viviendo la diputada del Partido Comunista, Karol Cariola, tras verse involucrada en un posible caso de tráfico de influencias, el cual se encuentra en periodo de investigación.

Filtraciones de chats comprometedores

En el marco de esta investigación, se han expuesto algunos chats entre la ahora expresidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas y la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler. Estas filtraciones han generado un gran revuelo en el ámbito político, especialmente por su relación con el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, quien ha sido objeto de duras críticas en el contexto de este escándalo.

Reacciones políticas

El presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, ha manifestado su molestia por la exposición de este material de investigación. En sus declaraciones, Ramírez expresó: “Espero que tomen medidas para que esto no vuelva a ocurrir”. Además, añadió que la discusión se ha centrado en aspectos que, a su juicio, no son tan relevantes, indicando que, independientemente de si la información es de interés público o no, “que la Fiscalía filtre este tipo de conversaciones es ilegal”.

Ramírez continuó su crítica señalando: “Acá, los que están llamados a perseguir a los que cometen delitos deben dar el ejemplo y respetar la ley. Si alguien cree que estas conversaciones hay que darlas a conocer a la ciudadanía, bueno, se puede legislar, pero hoy es ilegal”.

El presidente de la UDI también enfatizó que la divulgación de estas filtraciones sugiere que en la Fiscalía no están resguardando adecuadamente las conversaciones, afirmando: “Por lo tanto, que se conozcan este tipo de filtraciones implica que en la Fiscalía no están resguardando estas conversaciones como debería ser”.

Finalmente, Ramírez concluyó su intervención diciendo: “Creo que este tipo de exposiciones termina dañando a personas que no tienen nada que ver con la investigación (…) yo espero que tomen medidas para que esto no vuelva a ocurrir, lo hemos dicho en el pasado con otras investigaciones y lo reiteramos hoy”.