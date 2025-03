Karol Cariola interrumpe su postnatal para enfrentar moción de censura y denuncia persecución política

La presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola, hizo su aparición en el Hemiciclo este martes, trayendo consigo a su hijo recién nacido, para liderar la votación de la moción de censura que fue presentada en su contra por el Partido Social Cristiano (PSC). Esta situación se produce en un contexto donde el Ministerio Público investiga un posible tráfico de influencias relacionado con los intercambios de mensajes que Cariola mantuvo con la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler.



La moción de censura fue finalmente rechazada, obteniendo 51 votos a favor, 72 en contra y 1 abstención. Tras la votación, Cariola se dirigió a los presentes, denunciando lo que ella considera una persecución política en su contra. En sus palabras, expresó: “He tenido que venir a defenderme de este ensañamiento político, que se ha hecho en mi contra, basado en una gran injusticia, yo estoy bien dentro de lo que se puede estar”.

Reacciones de Karol Cariola tras la votación

En su intervención, Karol Cariola enfatizó su situación personal, mencionando: “Estoy pudiendo alimentarlo, a pesar de todo (…) quienes se dicen pro vida no pudieron respetar ni siquiera la primera semana de encuentro de una madre con su hijo”.

La diputada continuó su discurso, afirmando que la moción de censura presentada en su contra refleja la naturaleza de sus adversarios políticos: “Esta censura que han presentado los retrata de cuerpo entero. Es un ensañamiento político sin nombre, llevado a cabo por personas que no miden sentimientos ni mucho menos humanidad”.

Defensa de su inocencia

Cariola también se refirió a las acusaciones que enfrenta, señalando que se le ataca políticamente en un momento en que no podía defenderse. “Se me ataca políticamente con censura y querellas (…) en un momento en que no podía defenderme”, indicó.

La diputada consideró que la querella en su contra representa una injusticia tanto para ella como para su hijo, describiendo la situación como una cadena de violencia. “Reitero mi apego a la ley, con la total tranquilidad de ser inocente de lo que aquí se me ha acusado. Hoy he tenido que venir no por decisión propia, sino que por decisión de mis adversarios políticos, que nunca imaginé que podían llevar las diferencias hasta este plano de ensañamiento personal”, concluyó.