Karol Lucero se pronuncia sobre chiste de Chiqui Aguayo y el bullying que ha sufrido por años

Karol Lucero ha vuelto a ser el centro de atención en los últimos días tras expresar su descontento por una referencia hecha por la comediante Chiqui Aguayo en su rutina, que lo ha marcado durante varios años. Esta situación se remonta a la época del estallido social en Chile, cuando una frase que lo mencionaba se hizo popular durante las movilizaciones. El ex participante de Yingo calificó como “gratuito e innecesario” el chiste de Aguayo, que hacía alusión a la funa masiva que sufrió hace unos años. “No me molesta, pero lastima. He pasado por ese bullying durante muchos años. No decirlo no afectaba en nada, tampoco era el gran aporte a su rutina, por eso lo encontré innecesario”, declaró en una conversación con Página 7.

Reacciones de Karol Lucero

Durante su participación en el programa Contigo en la Mañana, Karol Lucero reiteró su solicitud al público para que cesen los ataques hacia su persona. “Respeto su trabajo, su rutina, lo que hay detrás. Pero sí creo que es innecesario. No cambiaba nada, ¿sabes? Yo creo que si fuera parte de su rutina y que es garrafal para el éxito de ello, no podría hacer nada”, reflexionó el animador.

Reconocimiento a Chiqui Aguayo

A pesar de su descontento, Karol Lucero reconoció el talento de Chiqui Aguayo, afirmando que “la gaviota de plata, de oro, se la ganó con creces. Creo que estuvo muy bien en el festival. Pero fue algo que me pasó de manera igual personal”.

Contexto de la controversia

Lucero también se cuestionó por qué el tema resurgía seis años después, recordando que la situación original ocurrió en 2019. “¿Qué ocurre? Creo que es como, oye, ya suélteme un rato. ¿Para qué seguir? ¿O qué se gana al respecto? Y solamente eso”, expresó.

Consecuencias de la funa

El ex animador también se dirigió a aquellos que lo criticaron en 2019, afirmando: “Todos los que están en contra, todos los que comenzaron con la funa en el 2019, les puedo dar la razón en todo lo que quieran, pero ya han pasado seis años. ¿Qué más quieren que me pase? Salí de la televisión, perdí contratos, pasé muy malos ratos”.