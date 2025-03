Karol Lucero en el ojo del huracán: acusaciones de infidelidades y deudas con colaboradores sacuden su imagen

Karol “Dance” Lucero se ha convertido en el centro de un nuevo escándalo en el mundo del espectáculo, enfrentando acusaciones de infidelidades hacia su reciente esposa y la falta de pago a los colaboradores de su proyecto “Like Media”.

Acusaciones de infidelidad y problemas laborales

La controversia comenzó a intensificarse tras las declaraciones del tiktoker Danilo Veintiuno, quien lanzó serias acusaciones que rápidamente se propagaron, generando un efecto dominó en la farándula. A estas afirmaciones se sumaron las de Matías Sánchez, exsocio de Karol, y de su expareja Natalia ‘Arenita’ Rodríguez.

Rodríguez, a través de sus redes sociales, realizó un nuevo descargo en el que criticó a Karol Dance, abriendo un nuevo frente contra quien fue su pareja entre 2005 y 2008. En su mensaje, “Es doloroso ver cómo alguien en quien confió lo trató de esa manera”, refiriéndose a las palabras de Matías Sánchez, quien había compartido su experiencia negativa con Lucero.

Reacciones de Natalia Rodríguez

Natalia continuó expresando su descontento, afirmando que al leer el testimonio de Matías, no pudo evitar recordar su propia experiencia con Karol. “A leer sus palabras ‘me humillaste’, ‘me denigraste’, ‘me gritaste’, ‘me hundiste’, no pude evitar recordar que viví una experiencia similar con la misma persona hace más de diez años”, comentó, evidenciando el impacto emocional que la situación le ha causado.

Defensa de Karol Lucero

Ante las acusaciones, Karol Lucero intentó frenar las críticas y respondió a las indirectas de Natalia en sus redes sociales. Afirmó que es feliz con su actual esposa, a pesar de los rumores de infidelidades que lo rodean. Sin embargo, la influencer no tardó en reaccionar, sugiriendo que Karol intentaría desviar la atención de los problemas reales. “Sé que este individuo intentará defenderse con frases como ‘yo no hablo de ella’ o ‘ella aún no me supera’. Lo conozco y sé que usará esos argumentos porque son una estrategia para desviar la atención de lo realmente importante”, expresó.

Solidaridad en medio de la polémica

En medio de esta controversia, Natalia Rodríguez mostró su apoyo a Matías Sánchez, ofreciéndole ayuda en este complicado momento. “No te conozco personalmente pero quiero que sepas que cuentas conmigo para lo que necesites”, manifestó, destacando la solidaridad entre quienes han tenido experiencias similares con Karol Lucero.