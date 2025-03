Karol Lucero responde con furia a acusaciones de impago en medio de la polémica por «Like Media»

La polémica acusación sobre Karol Lucero por el presunto no pago a sus trabajadores de «Like Media» continúa generando repercusiones significativas. Este tema fue puesto en el centro de la atención pública tras la revelación realizada por Danilo 21. En la noche del domingo, el programa estelar «Primer Plano» abordó esta controversia en contra del ex participante de «Yingo», lo que provocó una reacción airada por parte de Lucero.

Reacción de Karol Lucero

En respuesta a las acusaciones, Karol Lucero utilizó su cuenta de Instagram para ironizar sobre el reportaje emitido por CHV. En una publicación, el comunicador compartió una imagen donde se le ve disfrutando de un completo junto a su esposa y amigos, acompañado del mensaje: «Hoy a dormir temprano. Buena semana a todos». Sin embargo, en la misma publicación, Lucero lanzó un fuerte descargo que no pasó desapercibido: «Los que critican y pelan me importan 100 hectáreas de boletu».

Nuevos mensajes tras el reportaje

El día lunes, Karol Lucero continuó su defensa a través de nuevos mensajes en sus redes sociales, haciendo alusión directa al reportaje que fue presentado por el programa conducido por Julio César Rodríguez. Estos mensajes reflejan su descontento con la cobertura mediática y las acusaciones que han surgido en su contra.

La situación ha generado un amplio debate en redes sociales y ha captado la atención de los medios de comunicación, quienes siguen de cerca el desarrollo de esta controversia. La acusación de no pago a los trabajadores de «Like Media» es un tema que ha resonado en el ámbito del entretenimiento y la comunicación en Chile, y las reacciones de Karol Lucero continúan siendo objeto de análisis y discusión entre sus seguidores y detractores.