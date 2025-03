Karol Lucero responde a polémicas denuncias de maltrato y falta de pago en Like Media

El ex chico Yingo, Karol Lucero, se encuentra nuevamente en el centro de la controversia tras la denuncia realizada por el tiktoker Danilo 21, quien ha viralizado acusaciones sobre la falta de remuneración a sus colaboradores y los supuestos malos tratos en su empresa Like Media. Esta situación fue objeto de discusión en el programa de Chilevisión, Primer Plano, donde se presentaron testimonios de dos ex integrantes del programa que criticaron las condiciones laborales en Like Media.

Denuncias y reacciones en los medios

En el programa Primer Plano, se abordó la situación que rodea a Karol Lucero, quien ha sido señalado por sus ex colaboradores. Durante el debate, se expusieron las condiciones de trabajo en Like Media, lo que generó un amplio debate sobre la ética laboral en el medio.

Respuesta de Karol Lucero

En respuesta a las críticas, Karol Lucero utilizó su cuenta de Instagram para expresar su descontento. En una serie de historias, afirmó: “Los que critican y pelan, me importan 100 hectáreas de boletus”. Esta declaración ha sido interpretada como una defensa ante las acusaciones que han surgido en su contra.

Interacciones en redes sociales

Durante la mañana del día de hoy, Karol Lucero continuó su ataque hacia el programa Primer Plano, publicando otra historia que contenía un mensaje que parecía dirigido a los panelistas del programa. Una de las panelistas lanzó una indirecta que, según se ha interpretado, estaba destinada a Karol Lucero y a Karol Cariola. En su mensaje, expresó: “Comenzando la semana… Con la oreja un poco roja, parece que me anduvieron pelando anoche y hasta cobrando por ello. Así cualquiera inventa”.

Defensa de su equipo de trabajo

Para contrarrestar los rumores sobre las condiciones laborales en Like Media, Karol Lucero compartió una fotografía de su equipo de trabajo, con el mensaje: “Fin del morbo, tremendo equipo el de Like”. Además, añadió: “A veces para la prensa es más divertido darle tribuna a un solo wn para pagarle y haga su show mediocre”, refiriéndose a la cobertura mediática que ha recibido la situación.

La controversia en torno a Karol Lucero y Like Media continúa desarrollándose, con diversas reacciones tanto en redes sociales como en los medios de comunicación.