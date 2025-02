Kate Cassidy habla sobre el dolor y la culpa tras la muerte de Liam Payne en emotiva entrevista

La novia de Liam Payne, Kate Cassidy, ha compartido detalles sobre su vida tras la muerte del cantante en una reciente entrevista con el diario británico The Sun. Esta es la primera vez que Cassidy habla públicamente desde el fallecimiento del ex integrante de One Direction, que ocurrió el 16 de octubre de 2024. En la conversación, la influencer recordó los últimos momentos que pasó con él y cómo está enfrentando el dolor a cuatro meses de su trágica pérdida.

Detalles sobre la muerte de Liam Payne

Liam Payne falleció en un hotel de Palermo tras caer desde un balcón. La joven de 25 años, Kate Cassidy, expresó que el sentimiento de culpa la abruma, especialmente porque se había ido de Argentina solo días antes del fatal accidente. La pareja había viajado a Buenos Aires para disfrutar de unas vacaciones, pero Payne decidió quedarse más tiempo en la ciudad.

Reflexiones de Kate Cassidy

Cassidy relató: “Originalmente, pensamos que íbamos a estar en Argentina solo una semana”. Sin embargo, nunca imaginó que la situación terminaría de esta manera. La joven explicó las razones por las que tuvo que regresar a Miami antes de lo previsto, dejando a su pareja sola. “Teníamos una responsabilidad, teníamos a nuestro perro, y obviamente nunca pensé que este evento ocurriría”, lamentó.

En su relato, Cassidy añadió: “Obviamente, si supiera, si pudiera ver el futuro, nunca me habría ido de Argentina”. A pesar de que Liam estaba en un buen estado mental cuando ella se marchó, Cassidy reflexionó sobre las luchas internas del cantante con su salud mental y las adicciones, señalando: “Nunca sabes cuándo (su adicción) va a salir”.

La entrevista revela la profunda tristeza y el dolor que siente Cassidy tras la pérdida de Liam Payne, así como la complejidad de su relación y las circunstancias que rodearon su trágico fallecimiento.