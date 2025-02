Kate Cassidy habla sobre la trágica muerte de Liam Payne y su lucha por aceptar la realidad

Kate Cassidy, novia del fallecido cantante Liam Payne, habló por primera vez con los medios de comunicación sobre la muerte del artista, ocurrida en octubre de 2024 en Buenos Aires. A casi cuatro meses de la trágica muerte del ex integrante de One Direction, Kate Cassidy habló con el medio The Sun en una emotiva entrevista donde reveló detalles sobre los últimos momentos antes de su muerte, calificando lo ocurrido como un “trágico accidente”. La noticia del fallecimiento de Payne, que conmocionó a sus seguidores y a la industria musical, dejó un vacío difícil de llenar para quienes lo conocían. Ahora, con el paso del tiempo, Cassidy ha compartido sus pensamientos y ha ofrecido una visión más clara sobre lo sucedido, en un intento por dar cierre a los rumores y brindar algo de consuelo a quienes aún guardan luto por el cantante.

Detalles de la entrevista

“El amor es muy optimista y uno solo espera que todo salga bien al final. Obviamente, si hubiera visto el futuro, nunca me hubiera ido”, comenzó señalando la influencer. En la entrevista con el medio mencionado, Kate recordó el momento en el que recibió la triste noticia sobre el fallecimiento de Payne. La joven señaló que en un principio pensó que se trataba de un simple rumor. “Al principio no lo creía. Pensé que era solo un rumor, o algo que alguien había inventado solo para conseguir visitas. Luego, de repente, tuve un mal presentimiento. Pensé: ‘¿Por qué alguien inventaría esto? ¿Es esto cierto?’”.

“Cuando supe de manera oficial que era verdad, me sentí paralizada. Intenté llamarlo. Llamé a casi todo el mundo”, relató. Aseguró, también, que todavía escucha los mensajes de voz que Payne dejó en su celular. Sin embargo, todavía no se siente preparada para volver a escuchar su música.

La soledad de Liam Payne

Una de las mayores interrogantes ante la muerte de Payne era por qué se encontraba solo a la hora de su fallecimiento, luego de haber pasado semanas junto a su novia en Argentina. Frente a esto, Kate señaló que regresó antes que su novio a Florida, Estados Unidos, porque debía cuidar de Nala, la perrita que compartía con el artista. “Yo tenía una responsabilidad. Ambos teníamos una responsabilidad con nuestra mascota y obviamente nunca, jamás pensé que esto ocurriría. Él estaba feliz y en un buen estado de ánimo cuando me fui”, aseguró.

“De haber sabido lo que iba a pasar, nunca me hubiese ido de Argentina”, admitió la joven de 25 años. La modelo confesó que el último mensaje que envió a Liam Payne decía: “no puedo esperar a que llegues a casa y la veas”, refiriéndose a la decoración de Halloween que había preparado para cuando el artista volviera de su viaje.

Reflexiones sobre su relación

La pareja comenzó su relación en 2022 y desde el primer momento la joven consideró a Payne su “alma gemela”. “Era la persona más humilde, encantadora y normal con la que podrías cruzarte, y una de las mejores personas que he conocido en mi vida”, expresó. Recién han pasado cuatro meses de la muerte de Payne, por lo que Cassidy señala que sigue pensando en él a cada momento y que aún le resulta difícil aceptar la realidad. “Saber que tendré que enfrentar la vida sin él a mi lado es realmente duro”, confesó Kate. “Todavía no me parece del todo real que él no esté aquí (…) estoy intentando ser lo mejor que puedo, pero siento que mi vida ha cambiado mucho. Pienso en Liam cada segundo de cada día”.

Reflexión final de Kate Cassidy

Antes de concluir la entrevista, Kate dejó una reflexión conmovedora: “Nunca sabes realmente qué traerá el mañana. Nunca lo sabes.”