Katherine Orellana revela su lucha contra el alcoholismo y su renovada vida en “Primer Plano”

La noche de este domingo, Chilevisión presentó un nuevo episodio de su programa estelar «Primer Plano», donde la invitada fue la cantante Katherine Orellana. En esta ocasión, Orellana, de 42 años, mostró una apariencia renovada y habló abiertamente sobre sus problemas con el alcohol, revelando que ha estado tres años sin consumir bebidas alcohólicas.

Reflexiones sobre su pasado

Durante la entrevista, Katherine Orellana compartió sus experiencias pasadas, mencionando que «a la gente le daba mucha pena verme en ese estado que estaba». La artista expresó que no se siente ni orgullosa ni avergonzada de su pasado, ya que considera que estas vivencias le han enseñado a ser la mujer que es hoy. En sus palabras, reflexionó: «Después de haberlo perdido todo, ¿a qué le vas a temer?».

Momentos difíciles y su relación con Dios

Orellana también recordó un momento oscuro de su vida durante su adicción al alcohol. Narró: «Me acuerdo que estaba alcoholizada. Tiritaba y tenía una caja de vino y recuerdo que me arrodillé al ‘Señor’ y le dije ‘ya no puedo más’». Este episodio marcó un punto de inflexión en su vida, donde comprendió que su lucha no solo era con el alcohol, sino también con su relación con Dios y el abandono que sentía hacia sí misma.

Recuperación y nueva vida

Gracias a su proceso de cambio, Katherine Orellana ha recuperado la custodia de su hijo, Facundo. Anteriormente, la madre de Orellana se encargaba del adolescente debido a los problemas que enfrentaba su hija. En el programa, Orellana mencionó que ahora se siente renovada y capaz de asumir su rol como madre.

Su madre, quien también fue entrevistada, comentó: «La Kathy cambió en un 200%. Harto me hizo rabiar, pero ahora ella cambió. Incluso le entregué al niño. (Es una) mamá ejemplar».

Un nuevo camino profesional

En la actualidad, Katherine Orellana no solo se dedica a su familia, sino que también ayuda a su madre en la feria de Rancagua y ha iniciado su propio emprendimiento. Además, anunció que pronto debutará en plataformas para adultos, una tendencia que ha visto un aumento en la participación de celebridades.

Orellana concluyó su intervención en el programa reflexionando sobre su vida: «Lo perdí todo. Hoy duele, pero no tanto. Nadie nace sabiendo, ojalá todos tuviéramos un manual para no cagarla, pero somos seres humanos y lo más lindo de eso es cuando falla y tiene la capacidad para reinventarse».