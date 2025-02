Katherine Salosny critica el sensacionalismo de los matinales y revela su desconexión con la televisión

Katherine Salosny ha vuelto a ser tema de conversación en los medios tras su reciente entrevista en País ADN, donde habló sobre su colaboración con Radio Mirasol, un medio local de Algarrobo donde ejerce como animadora. La exconductora de Mucho Gusto reside actualmente en la región de Valparaíso, donde además de su labor en la radio, también gestiona un restaurante en Tunquén.



Reflexiones sobre la televisión actual

Durante la conversación, Salosny compartió su perspectiva sobre la situación de la televisión en el país. Comentó: “Yo no tengo tele, yo tengo mi casa en Tunquén, la tengo en un condominio, pero que tiene luz y agua. Tenemos derecho a agua, pero no tengo tele porque me tengo prohibido llevar una televisión para allá. Aparte que está fome la tele, encuentro yo”.

La locutora expresó su descontento con los programas matinales, señalando que “tanto sensacionalismo, Aldo, una cosa como terrible”. Criticó la tendencia de los matinales a enfocarse en el morbo y el sensacionalismo, lo que, según ella, se debe a la presión de las mediciones online. “Lo que pasa es que es lamentablemente como siguen con esta medición del online, ¿no? Entonces hay una mirada como más hacia el lado de en qué está el otro. Entonces es como que uno ve en cadena nacional los matinales”, afirmó.

Salosny también mencionó que no ve mucho la televisión porque debe trasladarse a la radio y porque los programas no le resultan atractivos: “Veo re poco porque me tengo que venir acá a la radio. Y porque no me son muy atractivos”.

Opiniones sobre presentadores de televisión

A pesar de sus críticas, la locutora destacó a algunos presentadores que le agradan. Mencionó a su amigo Neme, a quien considera un buen profesional en su rol, y también a Julio César, de quien dijo que le gusta mucho. Además, elogió a Karen Doggenweiler, comentando que es positivo que una mujer más madura esté en pantalla, ya que “las mujeres, tú sabes que nos las dejan envejecer en pantalla”.

Críticas a la cobertura de fiscalizaciones

En relación a la cobertura que hacen los matinales sobre las fiscalizaciones de vehículos, Salosny expresó su preocupación: “A mí me da nervios, me da pena (…) Es que es como un poquito morbo lo encuentro. A mí me pone supernerviosa porque no sé por la situación de tanta gente”.

Aclaró que está de acuerdo con las fiscalizaciones, incluso celebrando que se realicen en verano, pero también reconoció que hay casos que le generan pena: “No, está bien que se haga la fiscalización, yo estoy súper de acuerdo. Incluso acá la celebro, la celebro que lo hagan acá en verano. Carabineros y la Muni. Pero, igual, hay casos que de pronto a uno le dan la pena, ¿o no? Hay historias ahí. Hay historias en cada conductor o conductora”.